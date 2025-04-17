Каждый пятый россиянин оставляет чаевые хотя бы раз в неделю

21% россиян оставляет чаевые хотя бы раз в неделю, показало исследование сервиса чаевых «Плавно». 44% россиян дают чаевые реже раза в месяц, 35% — 1–2 раза в месяц, сообщила компания. Сервис провел опрос среди 5000 мужчин и женщин от 18 до 55 лет.

Почти половина (43%) участников опроса рассматривают чаевые как добровольное выражение благодарности, а не обязательство. Еще 11% считают их неотъемлемой частью сервиса, а 27% — лишней тратой денег.

Большинство россиян (62%) считает, что размер чаевых должен зависеть от суммы чека. Из них 35% называют комфортной сумму 5–10% от счета. 19% предпочитают оставлять 3–5%, а более 10% готовы заплатить лишь 7% опрошенных. При этом 26% респондентов принципиально не оставляют чаевые. Чаще всего россияне оставляют чаевые через QR-коды, а не наличными (37% против 19% соответственно).

Для 65% опрошенных максимальная сумма, которую они готовы оставить на чай — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. От 5 тыс. до 15 тыс. рублей согласны заплатить 7% респондентов, а больше 15 тыс. рублей — только 2%. Кроме того, 36% участников исследования убеждены: любая сумма чаевых лучше, чем ничего. 24% считают неприемлемым оставлять менее 2% от чека, 20% — менее 5%, а 10% называют минимальной планкой 300 рублей.

В основном чаевые получают сотрудники ресторанов и кафе (43%), парикмахерских (25%), такси (16%) и служб доставки еды (14%). В отелях чаевые оставляют лишь 2% респондентов.

Если обслуживание оказалось некачественным, 10% опрошенных готовы оставить чаевые из вежливости, 4% — по привычке, а 35% заплатят меньше обычного. Если работник сам намекает на благодарность, половина россиян жалуется менеджеру, а 17% снижают сумму чаевых.

По итогам первого квартала 2025 года клиенты стали на 15% чаще оставлять чаевые за услуги, по данным сервиса «Нетмонет». Наиболее заметные изменения наблюдаются в косметологии, где количество чаевых увеличилось на 8,3%, а средняя сумма достигла 568 рублей. На втором месте по размеру чаевых находятся автосервисы, где средняя сумма переведенных чаевых в январе-марте составила 515 рублей. Сфера красоты, включая парикмахерские и салоны, демонстрирует увеличение чаевых на 4,5% по сравнению с первым кварталом 2024 года.

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