Правительство разрешило компаниям не раскрывать данные о выпуске ценных бумаг из-за угрозы санкций

Правительство позволило организациям-эмитентам до конца 2022 года не раскрывать частично или полностью информацию о выпуске ценных бумаг, если это грозит для них введением санкций. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объеме информацию о выпуске ценных бумаг, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечается, что компании могут воспользоваться этим правом, если раскрытие информации «приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором эмитентом раскрывается и (или) предоставляется информация».
Такие же правила устанавливаются правительством и для раскрытия инсайдерской информации.
Изменения в порядке раскрытия информации распространяются на операции с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, уточняется в сообщении.
Как пояснили в правительстве, решение было принято в целях защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны «недружественных» стран.
Ранее с этой же целью кабмин разрешил компаниям – участникам госзакупок не публиковать список своих контрагентов.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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