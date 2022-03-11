Правительство планирует потратить более 1 трлн рублей на антикризисные меры

Правительство планирует направить 1 трлн рублей на поддержку российской экономики в условиях санкций. Большая часть из средств пойдет на стимулирование занятости, транспортной и строительной отраслей. Среди других инициатив — повышение порога страхования вкладов с 1,4 до 2 млн рублей.

Это следует из рабочей версии проекта плана правительства, подлинность которого подтвердили «Известиям» источники в правительстве. Финансирование ряда обозначенных инициатив еще уточняется, указывается в проекте плана.

На социальную поддержку, включая стимулирование рынка труда, выделят 462 млрд рублей. Из этих средств 317,2 млрд направят на выплату пособий «в условиях роста численности безработных граждан без изменения размера».

Значимую часть по расходом после соцподдержки занял транспорт — 275 млрд рублей. Сюда включены докапитализация РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 млрд рублей и помощь авиакомпаниям на 25 млрд.

В стройотрасль и ЖКХ направят 99,8 млрд рублей, системообразующим организациям — 84,8 млрд, агропромышленному комплексу — 42 млрд. На помощь малому и среднему бизнесу направят 23,3 млрд рублей, а на поддержку промышленности — 20 млрд.

Власти также намерены увеличить максимальный размер застрахованных вкладов в банках с 1,4 до 2 млн рублей. Специалисты уверены, что повышение уровня страховки поможет привлечь дополнительные средства граждан. К тому же, это позволит расширить базу вкладов, средства можно использовать на кредитование реального сектора, предприятий и т.д., что обеспечит рост экономики.

Правительство 10 марта запретило вывоз из России ранее ввезенных в страну товаров и оборудования. В списке более 200 наименований, запрет будет действовать до конца 2022 года. Власти полагают, что эта мера необходима для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

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