Доля отказов по заявкам на кредиты в точках продаж выросла до 84%

В феврале 2025 года доля отклоненных заявок по POS-кредитах (выдаются в торговых точках) достигла 84%, увеличившись на 5,5 п.п. год к году. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), пишут «Ведомости».

Рост отказов наблюдается с конца 2024 года. После трех месяцев снижения в декабре доля отказов выросла на 1,3 п. п. до 81,5%, затем еще 1,4 п. п. в январе и 1,1 п. п. — в феврале. Но пиковое значение 2024 года — 87,2% в сентябре пока не достигнуто.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексей Волков, увеличение доли отказов связано с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России, направленной на охлаждение рынка необеспеченного кредитования. Ключевая ставка сейчас рекордная, она составляет 21%.

С этим согласен и Егор Лопатин, директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР. Ужесточение макропруденциальных требований также стало одной из ключевых причин текущей динамики, объясняет он. Повлияло на риск-аппетит банков также повышение надбавок к нормативам достаточности капитала в начале года и введение с 1 февраля антициклической надбавки в размере 0,25%, добавляет Лопатин.

Количество выдач кредитов в точках продаж за год снизилось на 63%, а объем — на 66%, по данным «Объединенного кредитного бюро». В феврале 2025 года банки выдали россиянам 198,07 тыс. товарных кредитов на общую сумму 11,91 млрд рублей.

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