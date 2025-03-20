Выдача POS-кредитов упала более чем на 60% за год

За месяц банки выдали россиянам 198,07 тыс. товарных кредитов на общую сумму 11,91 млрд рублей. В феврале 2024 года было выдано 541,52 тыс. кредитов на 34,69 млрд рублей. Средний чек POS-кредита за год сократился на 6% — с 64 тыс. рублей до 60 тыс. рублей.

По сравнению с январем, снижение числа выдач POS-кредитов в феврале составило 12%, объема — 14%. В январе было выдано 225,47 тыс. кредитов на 13,86 млрд рублей, а средний чек за месяц уменьшился на 2% — в январе он был равен 61 тыс. рублей.

Что говорят ны рынке? В банках подтверждают эту тенденцию. Например, «ОТП-Банк» в этом году в феврале зафиксировал снижение спроса на POS-кредиты примерно на 20–25%. Управляющий директор «Совкомбанка» Александр Дворский заявил, что в феврале по сравнению с январем банк обнаружил снижение объемов выдачи POS-кредитов примерно на 18%, количества — на 20%.

Причины снижения. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты назвали наиболее существенным фактором, который влияет на динамику POS-кредитования, развитие сервисов рассрочек (BNPL, buy now pay later) от маркетплейсов. В «Яндексе», например, рассказали газете, что с лета прошлого года «Сплит» демонстрирует стабильный рост. В Wildberries и Ozon на запросы издания не ответили.

Чего ждать? Аналитик «Национальных кредитных рейтингов» Софья Остапенко спрогнозировала, что в условиях сохранения жестких макроусловий и регуляторных ограничений динамика выдач POS-кредитов останется отрицательной, а возврат к росту возможен не раньше 2026 года при условии устойчивого снижения ключевой ставки ЦБ.

В январе «Ведомости» со ссылкой на исследование «Т-Банка» сообщили, что в 2024 году рынок BNPL-сервисов вырос в 1,6 раза в годовом выражении и составил 300 млрд рублей. По мнению аналитиков, рост рынка связан с увеличением количества магазинов, которые подключают возможность оплаты частями.

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