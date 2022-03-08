Нельзя вывозить из РФ импортные медикаменты, а закупки компаний под санкциями теперь конфиденциальны

Правительство РФ вводит новые меры борьбы с экономическими ограничениями. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз иностранных медицинских изделий, доставленных из «недружественных» стран.

Пресс-служба кабмина уточняет, что имеются в виду те медицинские изделия, которые уже находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.

Введение запрета необходимо, чтобы не допустить дефицита импортных медикаментов в России на фоне экономических ограничений со стороны ЕС, США и других стран.

Также с целью профилактики дефицита медикаментов правительство увеличило сумму закупочного контракта, доступного по упрощенной схеме.

Ранее цена контракта по упрощённой системе была 3 млн рублей. Теперь сумма увеличена до 50 млн рублей.

Таким образом, правительство разрешило российским компаниям-заказчикам покупать почти в 17 раз больше медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов по упрощенной схеме (через электронный запрос котировок)

В год по упрощенной схеме можно будет закупиться на 750 млн рублей (ранее ограничение было на сумме в 100 млн рублей).

Еще одну меру по нивелированию негативного воздействия экономических ограничений предложил Минфин.

Ведомство сообщает, что с 7 марта сведения о закупках компаний, попавших под санкции «недружественных» стран, а также информация об их поставщиках «носят конфиденциальный характер».

Эти данные теперь не будут размещаться в Единой информационной системе (ЕИС), что позволит российским заказчикам «проводить конкурентные закупки в закрытой форме».

Предложенная мера призвана «защитить поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков».

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