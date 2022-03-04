Правительство введет мораторий на банкротства по требованию кредиторов

В России введут мораторий на банкротство по требованию кредиторов, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он также озвучил другие меры поддержки бизнеса, среди которых смягчение административных процедур и ответственности за нарушения валютного законодательства.

Белоусов озвучил комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях санкций. Отмечается, что они будут введены в ближайшие дни и должны быть реализованы регионами максимально быстро. Они призваны смягчить регулирования и упростить отдельные процедуры.

Среди мер:

введение моратория на возбуждение дел о банкротстве;

увеличение лимита по системе быстрых платежей;

снижение ответственности за нарушения валютного законодательства;

смягчение административных процедур.

Кроме того, в целях поддержки бизнеса проведут донастройку механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП, а также корректировку программы кредитования в рамках отраслевого нацпроекта.

Также Белоусов затронул вопрос поддержки экспортеров из числа МСБ. Российский экспортный центр запустил горячую линию, с помощью которой собирает предложения экспортеров по мерам поддержки.

Вице-премьер поручил главам регионов создать специальные штабы по вопросам поддержки бизнеса.

В сообщении кабмина не указывается, на кого будет распространяться мораторий и в течение какого срока он будет действовать. Однако, как выяснил Forbes, мораторий предварительно распространят как на юрлиц, так и на физлиц, он будет действовать до конца 2022 года.

Мораторий на банкроство юрлиц вводился в России в рамках поддержки бизнеса во время пандемии. Тогда его действие распространялось на ИП и компании из наиболее пострадавших отраслей.

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