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Правительство продлило мораторий на банкротства до начала 2021 года

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В России продлен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Правительство продлило мораторий на банкротства до начала 2021 года

Мораторий продлен до 7 января 2021 года. Решение распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. В их число вошли гостиничный бизнес, общепит, коммерческие образовательные учреждения, сфера бытовых услуг и непродовольственная розница.

«В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда», — говорится в сообщении правительства.

Рассрочка предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств и прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям.

В кабинете министров отмечают, что эти меры позволят предпринимателям преодолеть экономические трудности без потери имущества и прекращения работы.

Фото: Flamingo Images / Shutterstock

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