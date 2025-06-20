О результатах ужесточения продажи алкоголя можно судить только в следующем году ― эксперт

В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замминистра здравоохранения Евгений Камкин заявил , что российский Минздрав поддерживает политику отдельных регионов, которые решили ограничить продажи алкогольной продукции. Ситуацию для Русбейс прокомментировал управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев.

Минздрав утверждает, что ограничительная политика приводит к снижению потребления алкогольной продукции. Терентьев считает логичной поддержку со стороны министерства в данном случае.

«Странно, если бы было по-другому. Уменьшения времени продажи алкогольной продукции в моменте создают дополнительный барьер для приобретения легальной алкогольной продукции», ― объясняет эксперт.

Однако отсылка к положительных последствиям со стороны министерства выглядит неубедительно. «На сегодня объективных исследований об объемах продаж алкогольной продукции в регионах, которые уменьшили время продажи алкоголя, нигде не содержится. Наоборот, статистика и информация о ситуации на местах очень расходится. Все-таки ограничили продажу алкогольной продукции только в магазинах, расположенных в жилых домах, данные ограничения не затронули нежилые здания и гипермаркеты. Сложно подводить по прошествии трех месяцев какие-то итоги, тем более строить прогнозы на будущее», — утверждает Терентьев.

Также он отмечает, что объемы производства и продажи алкогольной продукции не постоянны в течение всего года. Поэтому для более точного анализа необходимо смотреть годовой анализ объемов продажи алкоголя с разбивкой по месяцам. По мнению юриста, более точную картину можно будет увидеть только в начале следующего года.

1 марта в Вологодской области вступили в силу новые правила, согласно которым продавать алкоголь в магазинах по будням можно только с 12:00 до 14:00.

Также Мособлдума приняла закон, ужесточающий правила продажи алкоголя на летних верандах с 1 сентября.

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