Ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области: как это скажется на бизнесе

1 марта в Вологодской области вступают в силу новые правила, согласно которым продавать алкоголь в магазинах по будням можно будет только с 12:00 до 14:00 (время соответствует московскому). Такое решение в конце ноября приняло заксобрание региона. Что об этом известно и как реагирует местный бизнес, — в материале RB.RU.

Что случилось

С 1 марта торговые объекты в Вологодской области смогут продавать алкоголь в будние дни лишь в период с 12:00 до 14:00. Исключение составят выходные и праздничные дни, когда спиртное можно будет продавать в обычном режиме — с 8:00 до 23:00.

Кроме того, вводится полный запрет продажи алкоголя в магазинах, которые расположены в помещениях многоквартирных домов, переведенных из жилого помещения в нежилое, а также в цокольном, подвальном, подземном этажах таких домов.

Новые правила не будут распространяться на рестораны, кафе, бары, а также театры и гостиницы — они смогут продавать алкоголь как обычно. Заведения общепита при этом должны будут соблюдать ряд условий: иметь специальную лицензию, не меньше 40 посадочных мест в зале, полностью соответствовать ГОСТУ и иметь официантов, которые занимаются обслуживанием гостей.

Власти региона также расширили список праздников, во время которых нельзя будет купить спиртное. В перечень вошли День российского студенчества (25 января), Всемирный день здоровья (7 апреля), Праздник весны и труда (1 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), Всероссийский день трезвости (11 сентября), День народного единства (4 ноября), а также День Конституции России (12 декабря).

Как объяснили ограничения

По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, который был инициатором ограничений, меры призваны «переломить критическую ситуацию в демографии, огромный негативный вклад в которую вносит спаивание населения».

Филимонов отмечал, что за прошлый год население Вологодской области и Русского Севера сократилось на 7,5 тыс. жителей, а 71% смертей связаны с алкоголем: «Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое».

Чиновник говорил, что за год рост заболеваемости алкоголизмом составил 30%, а в федеральном рейтинге трезвости регионов России Вологодская область занимает «позорное 71-е место». На этом фоне за последние четыре года число алкомаркетов выросло более чем втрое, подчеркивал он.

Что говорят бизнес и эксперты

Местный предприниматель Александр в разговоре с RB.RU рассказал, что новые ограничения скажутся на бизнесе отрицательно и что сам он принял решение о закрытии своего бара в Вологодской области. «Торговую точку я закрываю, бизнесу конец. Работники отнеслись с пониманием и написали с 1 марта заявления на увольнения», — сообщил он. Недополученная прибыль, по словам бизнесмена, составит 600–800 тыс. рублей в месяц.

Он также рассказал, что множество торговых точек в регионе, особенно магазинов, нацеленных на продажу алкоголя, закрывается. «"Бристоль", "Красное & Белое», местная сеть "Пищеторг" уходят с рынка, и работники также идут искать работу», — подчеркнул бизнесмен.

Переформатироваться же смогут те, добавил он, кому позволяет площадь (нужно не менее 40 посадочных мест), поэтому, например, маленькие бары и магазины разливного пива точно закроются.

В конечном итоге, утверждает Александр, новые меры приведут к развитию теневого рынка, который присутствует уже сейчас. «Я считаю, кто захочет выпить, тот найдет и выпьет. И без разницы, сколько это будет стоить», — заключил предприниматель.

Основатель «Красного & Белого» Сергей Студенников в разговоре с РБК отмечал, что ограничения на продажу алкоголя не помогут выполнить ту задачу, которую перед собой поставили власти Вологодской области. Бизнесмен предположил, что большинство смертей в регионе связаны не с «употреблением высококачественного марочного алкоголя, а с низкокачественной продукцией, контрафактом и самогоном».

Управляющий партнер юрфирмы «Алкогольное право» и эксперт «Опоры России» Дмитрий Терентьев заявил RB.RU, что бизнесу придется привыкнуть к новым условиям, а затем трансформировать всю бизнес-модель в регионе. Вероятно, снижение выручки будет, но в каком размере — спрогнозировать сложно, говорит эксперт. Он добавил, что, возможно, жители будут ходить в магазины за спиртным реже, но средний чек «может вырасти в разы».

Терентьев отмечает, что порог входа и новые сложности уменьшат приток новых участников рынка, а это значит, что сократится конкуренция, и те, кто справится с ситуацией, смогут зарабатывать больше. «В любом случае и жители, и бизнес адаптируются. Месяц-другой, и мы узнаем много новых способов и вариантов развивать бизнес и при таких достаточно жестких условиях», — заключил он.

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