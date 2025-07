Создательница Jo Malone запустила премиум-водку — Jo Vodka уже в продаже в duty free и онлайн

Известная британская предпринимательница Джо Малон, стоявшая у истоков парфюмерного дома Jo Malone, представила новый проект — эксклюзивную линейку водки Jo Vodka. Индустрии духов она отдала четверть века, и теперь решила выйти на рынок крепких напитков, сообщает The Spirits Business.

Особый подход. Линейка включает три варианта: The purist, The bohemian и The artist. Все они могут употребляться как в составе коктейлей, так и самостоятельно. Рецептуру напитков в течение полутора лет разрабатывала мастер-дистиллятор Джоанн Мур. Приобрести новинку можно в сотне аэропортов. Также она продается онлайн. Розничная цена ― 50 фунтов (≈5,4 тыс. рублей).

Амбициозные планы. После продажи бренда Jo Malone концерну Estée Lauder в 1999 году и успеха созданного в 2011 году парфюмерного бренда Jo Loves предпринимательница ставит новую амбициозную цель. Оба проекта оцениваются в $2 млрд, так что Малон намерена создать третий миллиардный бизнес, которым призвана стать линейка водки.

В России розничные продажи водки в январе-марте 2025 года впервые с 2019 года показали отрицательную динамику. Данные Росалкогольтабакконтроля свидетельствуют о снижении общих объемов реализации до 17,2 млн декалитров – на 1,2 млн дал меньше, чем за аналогичный период 2024 года (18,7 млн дал).

