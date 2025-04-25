Продажи водки в России упали впервые за шесть лет
Показатели розничных продаж водки в России за первый квартал 2025 года продемонстрировали сокращение впервые с 2019 года. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, объем реализации в торговых сетях и заведениях составил 17,2 млн декалитров, что ниже, чем в 2019 году (17,4 млн дал) и значительно ниже уровня 2024 года (18,7 млн дал), уточнил РБК.
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Максим Черниговский, руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка», объясняет снижение продаж рядом факторов. Во-первых, это связано с ужесточением ограничений для объектов общественного питания, что в свою очередь приводит к росту потребления нелегального алкоголя. Во-вторых, рост акцизов и минимальной розничной цены на водку, введенные в начале 2025 года, делают легальную продукцию менее доступной для потребителей, что толкает их в сторону теневого сегмента.
Кроме того, изменения в потребительских предпочтениях также оказывают влияние на рынок. Например, наблюдается рост интереса к российским виски и джинам. Наконец, часть падения спроса может быть представлена как «откат» после аномального потребления в пандемийные годы, когда россияне стали меньше выезжать за границу и больше времени проводить внутри страны.
Согласно статистике, общий объем розничной продажи алкогольной продукции (кроме пива, сидра и медовухи) снизился до 48,5 млн дал — впервые с 2021 года, что соответствует показателям 2017 года. Почти все категории крепких спиртных напитков зафиксировали спад, кроме ликеро-водочных изделий, которые показали рост продаж на 10,5%. Тем временем продажи тихих и игристых вин также снизились: в первом квартале 2025 года они составили 13,1 млн дал против 13,7 млн дал в предыдущем году.
- Ранее независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин сообщал «Коммерсанту», что в первом квартале продажи алкоголя, крепость которого превышает 9%, сократились на 10–12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Другой собеседник назвал показатели сокращения в пределах 6–13%.
Фото на обложке: Wavebreakmedia_micro / Freepik
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