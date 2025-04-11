Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
ЛАНИТ
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Продажи крепкого алкоголя в России упали на фоне роста цен

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

В первом квартале продажи алкоголя, крепость которого превышает 9%, сократились на 10–12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Коммерасанту» сообщил независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Другой собеседник назвал показатели сокращения в пределах 613%.

Продажи крепкого алкоголя в России упали на фоне роста цен
  1. Новости

Динамика продаж. В компании «Нильсен» отметили снижение продаж бренди на 10%, коньяка — на 6%, водки — на 4,5%. Особенно заметно падение спроса на вермут (-18,4%) и игристое вино (-17,8%). Росалкогольтабакконтроль (РАТК) сообщил, что реализация алкоголя (без учета пива, сидра и медовухи) в январе—феврале сократилась на 12,2%.

Основные факторы. Небольсин считает, что спрос упал из-за увеличения цены на алкоголь, произошедшего в связи с повышением минимальных розничных цен (МРЦ) и акцизов. С начала года акциз на этиловый спирт вырос на 15%, достигнув 740 рублей за литр. МРЦ на водку увеличились на 16,7%, на бренди — на 17,12%, на коньяк — на 17,09%. Дополнительное давление на рынок оказало повышение пошлин на алкоголь из недружественных стран: с сентября 2024 года ставка составляет 20% от таможенной стоимости, но не менее €3 за литр.

  • Накануне депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов предложил ввести для россиян самозапрет на алкоголь. «Тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок», — заявил депутат и предложил россиянам вместо алкоголя тратить деньги на спорт.

Фото на обложке: woff / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

Материалы по теме