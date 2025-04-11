Продажи крепкого алкоголя в России упали на фоне роста цен
В первом квартале продажи алкоголя, крепость которого превышает 9%, сократились на 10–12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Коммерасанту» сообщил независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Другой собеседник назвал показатели сокращения в пределах 6–13%.
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Динамика продаж. В компании «Нильсен» отметили снижение продаж бренди на 10%, коньяка — на 6%, водки — на 4,5%. Особенно заметно падение спроса на вермут (-18,4%) и игристое вино (-17,8%). Росалкогольтабакконтроль (РАТК) сообщил, что реализация алкоголя (без учета пива, сидра и медовухи) в январе—феврале сократилась на 12,2%.
Основные факторы. Небольсин считает, что спрос упал из-за увеличения цены на алкоголь, произошедшего в связи с повышением минимальных розничных цен (МРЦ) и акцизов. С начала года акциз на этиловый спирт вырос на 15%, достигнув 740 рублей за литр. МРЦ на водку увеличились на 16,7%, на бренди — на 17,12%, на коньяк — на 17,09%. Дополнительное давление на рынок оказало повышение пошлин на алкоголь из недружественных стран: с сентября 2024 года ставка составляет 20% от таможенной стоимости, но не менее €3 за литр.
- Накануне депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов предложил ввести для россиян самозапрет на алкоголь. «Тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок», — заявил депутат и предложил россиянам вместо алкоголя тратить деньги на спорт.
Фото на обложке: woff / Shutterstock / FOTODOM
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