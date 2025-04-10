Депутат Госдумы предложил ввести для россиян самозапрет на алкоголь
Анастасия Коссаковская
Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов рассказал о планах выступить с инициитивой по введению для россиян самозапрета на алкоголь на фоне успешного внедрения на «Госуслугах» самозапрета на займы и кредиты. Об этом парламентарий заявил в беседе с изданием Life.ru.
Депутат Госдумы предложил ввести для россиян самозапрет на алкоголь
https://rb.ru/news/alcohol-gosduma-novye-lyudi/
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«Здоровый образ жизни — это одна из главных национальных целей, о важности которой неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин. И тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок», — сказал депутат.
Хамитов также предложил россиянам вместо алкоголя тратить деньги на фитнес-залы и другой спорт. «Улучшится здоровье и конкретных людей, и населения страны в целом», — сказал он.
- Закон о самозапрете займов и кредитов Госдума приняла феврале 2024 года. Основной целью инициативы ее авторы назвали «предупреждение практик мошеннического получения потребительских займов третьими лицами».
- Согласно закону, россияне могут установить запрет на выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. Сделать это через «Госуслуги» можно с 1 марта, а через МФЦ — с 1 сентября 2025 года. В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) 6 марта сообщили, что за первые пять дней работы сервиса самозапрет установили около 3,6 млн человек, из которых 91% выбрали полный запрет.
Фото на обложке: Ekaterina Byuksel / Shutterstock / FOTODOM
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