Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Собянин создал Комиссию по повышению устойчивости экономики в условиях санкций и возглавил ее

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение создать Комиссию по повышению устойчивости развития экономики в Москве в условиях санкций и возглавить ее. Он отметил, что отечественная экономика «вступает в полосу серьезных испытаний» из-за санкций, которые ввели США и другие страны.

Собянин создал Комиссию по повышению устойчивости экономики в условиях санкций и возглавил ее

Среди самых первых задач комиссии — настроить мониторинг ситуации, принять неотложные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан, говорится на официальном сайте мэра столицы.

Собянин назвал сложившуюся ситуацию «нестандартной» и добавил, что Москва уже успешно проходила кризисы 2008-09, 2014-15 и 2020 годов.

«Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз», — заявил он.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Главное для бизнеса к утру 5 марта: санкции, закрытие сервисов, иск россиян к Apple
  2. 2 Основатель Dodo Pizza объявил о закрытии бизнеса в Великобритании
  3. 3 Объем наличных в обращении достиг максимума за 20 лет — данные ЦБ
  4. 4 Роскомнадзор объявил о полной блокировке Facebook в России
  5. 5 «Балтика» лишилась инвестиций своей материнской компании Carlsberg Group
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 марта 2022

«Экспортеры. Новый уровень»

05 марта 2022

MUIV.LAB

06 марта 2022

Стартап-студия ЮУрГУ

Все ВОЗМОЖНОСТИ