Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение создать Комиссию по повышению устойчивости развития экономики в Москве в условиях санкций и возглавить ее. Он отметил, что отечественная экономика «вступает в полосу серьезных испытаний» из-за санкций, которые ввели США и другие страны.

Собянин создал Комиссию по повышению устойчивости экономики в условиях санкций и возглавил ее