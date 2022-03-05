Собянин создал Комиссию по повышению устойчивости экономики в условиях санкций и возглавил ее

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение создать Комиссию по повышению устойчивости развития экономики в Москве в условиях санкций и возглавить ее. Он отметил, что отечественная экономика «вступает в полосу серьезных испытаний» из-за санкций, которые ввели США и другие страны.
Среди самых первых задач комиссии — настроить мониторинг ситуации, принять неотложные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан, говорится на официальном сайте мэра столицы.
Собянин назвал сложившуюся ситуацию «нестандартной» и добавил, что Москва уже успешно проходила кризисы 2008-09, 2014-15 и 2020 годов.
«Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз», — заявил он.
Фото на обложке: Unsplash
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