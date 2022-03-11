Минэкономразвития назвал отрасли бизнеса, которым будут предоставлены кредитные каникулы

Министерство экономического развития назвало отрасли, которые могут рассчитывать на отсрочку по кредитам. Это сельское хозяйство, ритейл, общепит, медицина, IT (разработка софта и производство компьютеров), туризм, культура, наука и обрабатывающее производство.
Минэкономразвития определил список отраслей, по которым малый и средний бизнес сможет получить отсрочку по кредитам. Перечень представлен на сайте министерства.
- сельское хозяйство;
- розничная торговля;
- общественное питание;
- медицина;
- IT (в том числе производство компьютеров и разработка программного обеспечения);
- туризм;
- культура;
- наука;
- обрабатывающие производства.
Банк не сможет начислять неустойку на неоплату кредита, а также требовать его досрочного погашения.
Кредитные каникулы на полгода смогут оформить те, кто заключил договор до 1 марта 2022 года. Получить отсрочку можно обратившись в банк до 30 сентября 2022 года. До этого же срока на получение отсрочки по кредитам могут рассчитывать клиенты Сбербанка, если их доход снизился более чем на 30%.
Постановление о предоставлении кредитных каникул подготовлено для поддержки бизнеса и граждан в условиях санкций.
Фото на обложке: Ultraskrip /
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