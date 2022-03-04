Госдума расширила полномочия правительства в работе с бизнесом, ввела мораторий на проверки предприятий, назначила кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса. Меры по защите экономики и россиян в условиях санкций описаны в ряде законопроектов, принятых Госдумой.

Госдума приняла пакет законопроектов для защиты россиян и бизнеса в условиях санкций