Госдума приняла пакет законопроектов для защиты россиян и бизнеса в условиях санкций

Госдума расширила полномочия правительства в работе с бизнесом, ввела мораторий на проверки предприятий, назначила кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса. Меры по защите экономики и россиян в условиях санкций описаны в ряде законопроектов, принятых Госдумой.
Что предусматривают законопроекты:
- до 30 сентября 2022 года вводятся кредитные каникулы для граждан РФ и предприятий малого и среднего бизнеса;
- на весь 2022 год вводится мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса, мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний вводится до конца 2024 года;
- сроки уплаты налогов на региональном и федеральном уровнях будут продлены
- средства Фонда национального благосостояния будут размещаться в государственные ценные бумаги;
- сверхдоходы от продажи нефти и газа будут использованы для «предотвращения негативного влияния на экономику»;
- список лекарственных препаратов для закупок по упрощенной схеме будет расширен
- вводится четвертый этап амнистии капиталов.
Законопроекты, принятые Госдумой в пятницу 4 марта, направлены на защиту россиян и бизнеса в условиях санкций.
Фото на обложке: Oleg Elkov /
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