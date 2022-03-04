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Госдума приняла пакет законопроектов для защиты россиян и бизнеса в условиях санкций

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Госдума расширила полномочия правительства в работе с бизнесом, ввела мораторий на проверки предприятий, назначила кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса. Меры по защите экономики и россиян в условиях санкций описаны в ряде законопроектов, принятых Госдумой.

Госдума приняла пакет законопроектов для защиты россиян и бизнеса в условиях санкций

Что предусматривают законопроекты:

  • до 30 сентября 2022 года вводятся кредитные каникулы для граждан РФ и предприятий малого и среднего бизнеса;
  • на весь 2022 год вводится мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса, мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний вводится до конца 2024 года;
  • сроки уплаты налогов на региональном и федеральном уровнях будут продлены
  • средства Фонда национального благосостояния будут размещаться в государственные ценные бумаги;
  • сверхдоходы от продажи нефти и газа будут использованы для «предотвращения негативного влияния на экономику»;
  • список лекарственных препаратов для закупок по упрощенной схеме будет расширен
  • вводится четвертый этап амнистии капиталов.

Законопроекты, принятые Госдумой в пятницу 4 марта, направлены на защиту россиян и бизнеса в условиях санкций.

Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock

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