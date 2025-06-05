Роспотребнадзору вернут полномочия для внеплановых проверок

Роспотребнадзору могут вернуть право проводить внеплановые проверки торговых сетей и ресторанов по жалобам граждан, общественных организаций и информации из СМИ без необходимости предварительного согласования с прокуратурой. Поправки в соответствующий закон обсуждаются в Госдуме в связи с участившимися инцидентами, связанными с качеством продуктов и работой общепита, сообщил источник из нижней палаты «Известиям».

С 2020 года Роспотребнадзор сталкивается с трудностями при проведении внеплановых проверок из-за необходимости получения одобрения прокуратуры, которое удовлетворяют лишь в 30% случаев. В новых условиях служба не будет уведомлять проверяемые организации заранее, а прокуратуре будет сообщаться о начале контроля одновременно с началом проверки. Важным основанием для внеплановой проверки могут стать данные из системы маркировки «Честный знак» или информация о непосредственной угрозе здоровья потребителей.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский поддержал возвращение Роспотребнадзору полномочий, ограниченных в период пандемии. Причины ― случаи отравлений, выявление небезопасной продукции, распространение практики получения фиктивных справок для работников общепита, что представляет серьезный риск для здоровья потребителей.

В сентябре прошлого года пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство получило право проводить проверки без уведомления контролируемых лиц при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований к продукции, которая подлежит маркировке.

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