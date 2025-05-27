РБК: обсуждение законопроекта об ограничениях на возврат зарубежных активов перенесли на июнь
Госдума перенесла рассмотрение законопроекта, касающегося ограничений на возврат активов бывших иностранных владельцев российских компаний, которые продали свои доли после начала военных действий на Украине. Оно должно было состояться 28 мая. Как сообщает источник РБК, обсуждение законопроекта ожидается в середине июня.
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Издание со ссылкой на «Известия» сообщает о возможности принятия документа во втором и третьем чтениях. Минфином он уже согласован.
Согласно законопроекту, для возврата долей, превышающих 10% голосующих акций, потребуется специальное разрешение правительственной комиссии. Поправки дают возможность российским компаниям отказывать в возврате активов иностранным инвесторам, даже если существует опцион или аналогичный договор.
Условия для отказа включают связь инвестора с недружественным государством и заключение сделки после 24 февраля 2022 года. По информации «Известий», риски не реализовать опцион на обратный выкуп могут возникнуть как минимум у 18 иностранных корпораций. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил, что иностранные инвесторы могут рассчитывать на компенсацию, но лишь при условии отсутствия недобросовестных действий с их стороны.
- Юристы, изучившие сделки, проведенные с весны 2022 года по август 2024 года, пришли к выводу, что зарубежные компании, которые продали активы в России, предусмотрели опцион на их возврат в 21% сделок.
Фото на обложке: Katrina Era / Shutterstock / FOTODOM
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