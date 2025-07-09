Маркетплейсам готовят ГОСТ: с 2027 года вступят в силу новые правила игры
В Государственной Думе приняли в первом чтении пакет законопроектов, направленных на регулирование цифровых платформ, сообщает Минэкономразвития.
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Инициатива предусматривает единые стандарты работы для онлайн-площадок, включая проверку продавцов, контроль качества товаров и прозрачность договоров. Также среди требований к платформам ― разработка унифицированных карточек товаров, интеграция с системами маркировки, соблюдение норм сертификации и лицензирования.
Правительство РФ определит правила отбора — выживут не все
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, за последние четыре года объем онлайн-продаж вырос в четыре раза, и 80% пользователей интернета регулярно заказывают товары через платформы. Однако отсутствие четких правил создает риски как для бизнеса, так и для потребителей.
Регулирование вступит в силу с 2027 года — этот срок даст бизнесу время на адаптацию. Платформы внесут в отдельный реестр, а критерии отбора (объем транзакций, число пользователей и продавцов) определит Правительство РФ.
Шанс для малых, безопасность для всех
Как отметил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, новые нормы помогут малым предпринимателям, ранее не имевшим доступа к крупным торговым сетям, находить свою нишу на рынке, а также обезопасят покупателей.
Ранее представители бизнеса выразили недовольство новым законом. В своем обращении к властям они заявили, что перенос срока введения документа в действие на 2027 год идет вразрез с прямым поручением президента о безотлагательном регулировании данного вопроса.
Фото на обложке: Eduard Nechaev / Pexels
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