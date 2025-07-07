Закон о маркетплейсах расколол рынок: бизнес требует срочных правок

Крупнейшие отраслевые ассоциации, включая ритейлеров и производителей товаров, направили критические письма в адрес руководства страны по поводу законопроекта о регулировании платформенной экономики, выяснили «Ведомости».

Документ, разработанный Минэко, был внесен в Госдуму 3 июля. По мнению бизнеса, он не решает ключевые проблемы рынка, включая неэффективную борьбу с контрафактом и отсутствие дифференцированных штрафов.

Закон без зубов

Представители рынка указывают, что из проекта исключены ранее согласованные меры, такие как создание личных кабинетов для выявления подделок и прозрачность алгоритмов ранжирования товаров. Также закон не ограничивает влияние маркетплейсов на ценовую политику продавцов. Вступление в силу документа отложено до 2027 года, что, по мнению подписантов писем, противоречит поручению президента о срочном регулировании.

Маркетплейсы на поводке

Власти заявляют о готовности учесть интересы бизнеса в новом законопроекте. Как сообщили в Минэкономразвития, в документ включили ряд ключевых предложений, в том числе запрет на алгоритмические манипуляции с выдачей товаров и административное давление на ценообразование.

Однако крупные маркетплейсы, включая Wildberries, категорически не согласны с позицией традиционных торговых сетей. В компании назвали эти претензии искусственными. Спорный законопроект внесен в повестку Госдумы – первые слушания по нему пройдут на этой неделе.

Контекст

В феврале министерство доработало законопроект, учтя некоторые пожелания бизнеса, и передало обновленный документ в правительственную комиссию. В новой редакции платформы не обязаны контролировать, чтобы компании не маскировали наемных работников под самозанятых. Отменен запрет для самозанятых принимать заказы от бывших работодателей (это уже отслеживает ФНС). Исключены ограничения на торговлю отдельными категориями товаров. Также отказались от плановых проверок маркетплейсов — вице-премьер Дмитрий Григоренко пояснил, что они не входят в группу высокого риска.

Накануне Русбейс писал, что крупные торговые сети несколько онлайн-платформ предложили властям ввести жесткие лимиты на скидки в законе. В обращениях в правительство и АП они призвали ограничить инвестиции маркетплейсов в дисконтные программы — не более 10% от годового оборота. Также бизнес настаивает на вступлении закона в силу до 1 марта 2026 года.

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