Ритейл объединился против Wildberries и Ozon: торговые сети требуют узаконить потолок скидок для маркетплейсов

Ведущие торговые сети, среди которых X5 Retail Group и «М.Видео-Эльдорадо», а также некоторые онлайн-площадки, включая «Яндекс Маркет» и Lamoda), просят власти ужесточить регулирование скидок в законопроекте о платформенной экономике. Информацию узнал РБК от инсайдера, связанного с рынком, получив подтверждение от ряда подписантов.

В письмах в администрацию президента и правительству они выступили с инициативой законодательно ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки. Согласно предложению, дисконтные программы крупных платформ не должны превышать 10% от их годового оборота. Еще бизнес-сообщество настаивает на ускоренном принятии этого закона — не позднее 1 марта 2026 года.

Причины консолидации игроков. Источник объяснил, что подписанты столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны Wildberries и Ozon, которые активно используют скидки, финансируемые за счет комиссий продавцов. По оценкам экспертов, сейчас маркетплейсы вкладывают в скидки 16–22% оборота, что создает неравные условия для других участников рынка. В законопроекте также предлагается ужесточить проверку маркировки и заставить интернет-торговлю работать по тем же правила, которые применяются к традиционным сетям.

Реакция властей. В Минэкономразвития заявили, что часть предложений ритейла уже учтена в доработанной версии документа, который поддержало правительство. Однако окончательное решение останется за Госдумой.

Ритейлеры требовали ограничить маркетплейсы из-за недобросовестной конкуренции еще в декабре. Тогда ведущие отраслевые объединения заявили о необходимости ужесточить регулирование цифровых площадок, чтобы защитить интересы традиционной торговли.

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