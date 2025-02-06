Минэк доработал законопроект о платформенной экономике

Минэк обновил законопроект о платформенной экономике в соответствии с рядом предложений бизнеса и направил новую версию документа в правкомиссию по проведению административной реформы. Об этом сообщил «Коммерсантъ», который ознакомился с проектом закона.

В новой версии документа платформы освобождены от обязанности отслеживать «маскировку» сотрудников под самозанятых. Также убрано требование ограничивать самозанятым возможность принимать заказы от бывших работодателей, так как за этим следит Федеральная налоговая служба, пишет газета.

Кроме того, из законопроекта были исключены планы по запрету работы с определенными категориями товаров и услуг. Также власти отказались от проведения плановых проверок платформ — в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко «Коммерсанту» пояснили, что маркетплейсы не попадают в высокие категории риска нарушений, для которых такие проверки сохранены после реформы контроля и надзора.

«Мы создаем основу для развития цифровых сервисов и платформенной экономики в целом — и обязательно учитываем мнение бизнеса. В данный момент законопроект проходит обсуждение в отраслевых рабочих группах “регуляторной гильотины” (где бизнес и власти представлены на паритетной основе — RB.RU)»,— рассказали газете в аппарате Григоренко.

Несмотря на доработки, некоторые проблемные моменты остались, отметил «Коммерсантъ». Один из них — социальные гарантии для самозанятых, так как их отношения с платформами считаются гражданско-правовыми, а не трудовыми. В Белом доме при этом подчеркнули, что документ впервые обеспечивает правовую защиту для самозанятых.

О разработке единого законопроекта для всех цифровых платформ в конце сентября заявил глава Минэка Максим Решетников. Предполагается, что законопроект о платформенной экономике будет регулировать деятельность посреднических онлайн-платформ, включая не только маркетплейсы, но и агрегаторы такси, сервисы доставки еды и другие площадки.

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