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Бизнес попросил правительство расширить список IT-компаний, попадающих под льготы

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Деловая Россия» попросила правительство расширить круг IT-компаний, которые могут претендовать на поддержку государства. Сейчас льготы предоставляются компаниям, у которых 90% выручки приходится на продажи лицензионного программного обеспечения (ПО), поэтому значительная часть организаций не сможет на них рассчитывать.

Бизнес попросил правительство расширить список IT-компаний, попадающих под льготы

Сейчас льготы предоставляются компаниями, у которых 90% выручки приходится на продажи лицензионного программного обеспечения (ПО). «Деловая Россия» попросила Минцифры снизить этот порог до 20%, пишут «Известия». 

Также бизнес-объединение попросило распространить поддержку не только на разработчиков ПО, но и на компании, которые его внедряют (системные интеграторы) или используют собственный софт для ведения бизнеса, а также на разработчиков микросхем, производителей программно-аппаратных комплексов (например систем хранения данных), операторов центров обработки данных (ЦОД) и др.

Нынешние правила предоставления поддержки затронули, по сути, единичные компании, отметил член генерального совета «Деловой России» Андрей Черногоров. По его словам, даже те, кто является собственником лицензионного софта и занимается только его продажей, в структуре оборота имеет значительный объем IТ-услуг (техподдержка, поддержка дилеров, дистрибуторов).

Получается, что компания, половина выручки которой приходится на ПО, а другая половина на оборудование и его внедрение, на льготы сейчас претендовать не может, пояснил представитель одной из IT-компаний.

Минцифры получило предложения организации, министерство рассмотрит из на оперативном штабе по проработке механизмов реализации мер поддержки IT-отрасли, сообщил замминистра Минцифры Максим Паршин.

Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки отечественной IT-отрасли 2 марта 2022 года. В частности, IT-компании освободили на три года от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Также для разработчиков расширили программы  грантов на создание отечественных разработок, предоставили льготные кредиты и ряд других льгот.

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Фото на обложке: mojo cp / Shutterstock

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