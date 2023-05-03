ГК «Агранта» проявила интерес к российскому бизнесу Danone

В пресс-службе группы агентству рассказали, что ценность представляет, в первую очередь, бренд, а не перерабатывающие мощности, которых в России и так достаточно.

«Для нас важны не столько заводы Danone, тем более что в России сейчас избыток перерабатывающих мощностей, сколько сохранение брендов, выпускаемых французским холдингом, и продолжение развития производства молочной продукции в России», — заявили в пресс-службе компании.

В апреле «Известия» писали о планах Danone отказаться от международных брендов в России. Речь идет об Activia, Alpro и Actimel.

Уйти с российского рынка французский производитель молочной продукции решил еще в октябре прошлого года. Такой шаг в Danone объяснили необходимостью обеспечить стабильность и эффективность локального бизнеса для сотрудников и потребителей.

При этом компания не собирается передавать контроль над производством детского питания (завод «Истра-Нутриция», бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш»)

В феврале «Ъ» назвал возможных претендентов на эти активы: — ГК «Черноголовка», ГК «Ругарго», группа «Черкизово», ГК «ЭкоНива», АФК «Система», «Румелко», а также Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева.

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