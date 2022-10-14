Danone объявила об окончательном уходе с российского рынка

Французский производитель молочных и других продуктов Danone объявил об окончательном уходе с российского рынка.
В марте 2022 года компания приостановила инвестиционные проекты в РФ. При этом производство и дистрибуция молочных продуктов и детского питания продолжились.
«Сегодня Danone объявляет о решении начать процесс передачи эффективного контроля над бизнесом "Основные молочные продукты и продукты на растительной основе" (EDP) в России», — говорится в сообщении на сайте компании.
Данное решение в Danone аргументировали необходимостью обеспечить стабильность и эффективность локального бизнеса для сотрудников и потребителей.
В компании также указали на то, что EDP Russia за девять месяцев 2022 года обеспечила порядка 5% всех чистых продаж Danone. По заявлению компании, последствия от предстоящей сделки могут привести к списанию €1 млрд. Кому именно перейдут активы Danone, не уточняется, однако указывается, что после совершения сделки бизнес будет деконсолидирован.
Ранее стало известно, что шведский девелопер Bonava нашел покупателя для российского сегмента бизнеса, им стала казанская группа компаний G-Group. Кроме того, в октябре Минпромторг сообщил, что российские активы автоконцерна Nissan перейдут в собственность государства.
Фото на обложке: 360b /
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