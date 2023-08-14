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Производители майонеза поднимут цены на соусы на 5-12%

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Крупные производители майонеза собираются проиндексировать цены на 5-12% из-за подорожания ингредиентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») направил ритейлерам. На прошлой неделе аналогичное уведомление торговым сетям направили производители кофе.

Производители майонеза поднимут цены на соусы на 5-12%

С 21 августа стоимость майонеза и некоторых других соусов повысят на 5-10%. Индексация на 8-10% также коснется ресторанного рынка, включая порционные соусы по 10 грамм.  

Кроме «Эссен Продакшн АГ» уведомление о росте цен на 10% сетям направила ГК «Эфко» («Слобода»). НМЖК («Ряба», Astoria) планирует повышение на 12%.

По данным «Совэкона», средняя цена на подсолнечное масло в первые дни августа увеличилась на 2,85 тыс. рублей и составила 79,02 тыс. рублей за тонну с НДС. Экспортные котировки же выросли на $30, до $940 за тонну (FOB).

Именно этот компонент составляет до 60% себестоимости майонеза, свидетельствуют данные аналитического агентства OleoScope. На яйцо и упаковку приходится лишь 20-25% цены.

Вместе с тем, директор «Совэкона» Андрей Сизов допускает, что рост цен может быть обусловлен не подорожанием подсолнечного масла, а, в первую очередь, удорожанием упаковки и других материалов производства. Их цены, в свою очередь, зависят от курса валют и логистики.

С ним солидарен генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

При этом, как отмечается в отчетности «Русагро», еще в 2022 году зафиксирован рост цен производителей на основные категории потребительской масложировой продукции. В качестве причины указано ускорение инфляции.

По мнению источника издания на рынке, инфляция останется главной проблемой участников рынка и регуляторов в ближайшие месяцы. Он допускает повторение ситуации 2014 года, когда стоимость продуктов возрастала двузначными темпами.

В Министерстве сельского хозяйства на запрос «Коммерсанта» на 11 августа не ответили.

На прошлой неделе издание сообщило о похожем письме для ритейлеров от производителей чая и кофе. Они уведомили сети о повышении отпускных цен на свою продукцию на 4-9%.

Фото на обложке: Unsplash

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