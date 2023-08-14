Производители майонеза поднимут цены на соусы на 5-12%

Крупные производители майонеза собираются проиндексировать цены на 5-12% из-за подорожания ингредиентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») направил ритейлерам. На прошлой неделе аналогичное уведомление торговым сетям направили производители кофе.

С 21 августа стоимость майонеза и некоторых других соусов повысят на 5-10%. Индексация на 8-10% также коснется ресторанного рынка, включая порционные соусы по 10 грамм.

Кроме «Эссен Продакшн АГ» уведомление о росте цен на 10% сетям направила ГК «Эфко» («Слобода»). НМЖК («Ряба», Astoria) планирует повышение на 12%.

По данным «Совэкона», средняя цена на подсолнечное масло в первые дни августа увеличилась на 2,85 тыс. рублей и составила 79,02 тыс. рублей за тонну с НДС. Экспортные котировки же выросли на $30, до $940 за тонну (FOB).

Именно этот компонент составляет до 60% себестоимости майонеза, свидетельствуют данные аналитического агентства OleoScope. На яйцо и упаковку приходится лишь 20-25% цены.

Вместе с тем, директор «Совэкона» Андрей Сизов допускает, что рост цен может быть обусловлен не подорожанием подсолнечного масла, а, в первую очередь, удорожанием упаковки и других материалов производства. Их цены, в свою очередь, зависят от курса валют и логистики.

С ним солидарен генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

При этом, как отмечается в отчетности «Русагро», еще в 2022 году зафиксирован рост цен производителей на основные категории потребительской масложировой продукции. В качестве причины указано ускорение инфляции.

По мнению источника издания на рынке, инфляция останется главной проблемой участников рынка и регуляторов в ближайшие месяцы. Он допускает повторение ситуации 2014 года, когда стоимость продуктов возрастала двузначными темпами.

В Министерстве сельского хозяйства на запрос «Коммерсанта» на 11 августа не ответили.

На прошлой неделе издание сообщило о похожем письме для ритейлеров от производителей чая и кофе. Они уведомили сети о повышении отпускных цен на свою продукцию на 4-9%.

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