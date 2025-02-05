На российском рынке кофе сменился лидер
В 2024 году бренд кофе Monarch, принадлежащий нидерландской Jacobs Douwe Egberts (JDE), занял первое место по продажам в России. Марка Nescafe от швейцарской Nestle, ранее возглавлявшая рейтинг, опустилась на второе место с падением объемов продаж почти на 7%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Нильсен».
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Согласно им, в прошлом году Monarch поднялся на пять позиций в рейтинге по сравнению с 2023 годом, а его продажи в натуральном выражении выросли в 3,5 раза. В пятерку самых продаваемых брендов горячих напитков вошли чай Greenfield и кофе Jardin от «Орими», а также MacCoffee от Food Empire Holdings.
В розничной сети «Магнит» подтвердили РБК, что Monarch занял первое место по продажам в денежном и натуральном выражении, а Nescafe второе место по объему продаж. В JDE и Nestle отказались от комментариев.
Директор «Русбренда» Алексей Поповичев отметил, что рост популярности Monarch связан с успешным ребрендингом. В «Магните» успех связывают с активной рекламой и запуском новых продуктов.
Другие источники указывают на расширение ассортимента, включая молотый кофе, и увеличение производственных мощностей, что позволило Monarch усилить позиции на рынке. Nestle, приостановив инвестиции в России, уступила лидерство.
У JDE два завода в Ленинградской и Новосибирской областях, производящих растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе. Nestle с 2005 года выпускает только растворимый кофе Nescafe на предприятии в Краснодарском крае.
В конце января Shopper's писал, что стоимость чашки кофе в России может вырасти на 20-30 рублей в ближайшее время. Основатель и совладелец сети кофеен One Price Coffee и Coffee in Сергей Румянцев сказал, что участники рынка вынуждены поднимать цены, «чтобы остаться в пределах рентабельности» на фоне подорожания зернового кофе.
Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
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