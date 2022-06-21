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«Яндекс.Маркет» начнет продавать товары для животных под собственным брендом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

ООО «Яндекс» подало в Роспатент заявку на регистрацию бренда Lapsville, свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус». В пресс-службе компании RB.RU сообщили, что эта заявка будет относиться к «Яндекс.Маркету», под ней маркетплейс будет развивать торговую марку товаров для животных.

«Яндекс.Маркет» начнет продавать товары для животных под собственным брендом

«В будущем под этим брендом может появиться широкий круг товаров, необходимых для ежедневной заботы о питомцах с первых дней их жизни: сухие и влажные корма, консервы, пеленки, наполнители для туалетов и другое», — добавили в пресс-службе «Маркета».

 

О планах наращивать долю товаров под собственной торговой маркой «Яндекс.Маркет» сообщил осенью 2021 года. Тогда же в продаже появились продукты длительного хранения под брендом «Кстати на Маркете». Позднее маркетплейс зарегистрировал бренд Junion, который продает одежду, игрушки, сумки и мебель для детей.

В марте 2022 года «Маркет» начал выпускать аксессуары для смартфонов под собственной торговой маркой Commo.

Фото на обложке: Unsplash

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