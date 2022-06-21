«Яндекс.Маркет» начнет продавать товары для животных под собственным брендом

ООО «Яндекс» подало в Роспатент заявку на регистрацию бренда Lapsville, свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус». В пресс-службе компании RB.RU сообщили, что эта заявка будет относиться к «Яндекс.Маркету», под ней маркетплейс будет развивать торговую марку товаров для животных.
«В будущем под этим брендом может появиться широкий круг товаров, необходимых для ежедневной заботы о питомцах с первых дней их жизни: сухие и влажные корма, консервы, пеленки, наполнители для туалетов и другое», — добавили в пресс-службе «Маркета».
О планах наращивать долю товаров под собственной торговой маркой «Яндекс.Маркет» сообщил осенью 2021 года. Тогда же в продаже появились продукты длительного хранения под брендом «Кстати на Маркете». Позднее маркетплейс зарегистрировал бренд Junion, который продает одежду, игрушки, сумки и мебель для детей.
В марте 2022 года «Маркет» начал выпускать аксессуары для смартфонов под собственной торговой маркой Commo.
Фото на обложке: Unsplash
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