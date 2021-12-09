Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Маркет» начал регистрацию бренда детских товаров Junion

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис «Яндекс.Маркет» планирует зарегистрировать новый торговый знак Junion. Соответствующая информация появилась в базе данных Роспатента.

«Яндекс.Маркет» начал регистрацию бренда детских товаров Junion

Заявка компании появилась 3 декабря и пока находится в стадии формальной экспертизы. Торговый знак регистрируется в латинской транскрипции.

В перечне товаров косметика, гигиенические средства, транспортные средства, музыкальные инструменты, канцелярские товары, сумки и рюкзаки для переноски младенцев, одежда, игрушки, мебель и многое другое.

По мнению творческого директора «Бюро названий» Вадима Дунаева, новый бренд будет связан с детьми. Он даже предположил, что это быть может, детское такси, так как в списке есть автомобили, но сами услуги такси при этом отсуствуют. 

В пресс-службе компании RB.ru подтвердили, что маркетплейс подтвердили информацию о регистрации товарного знака Junion для развития собственной торговой марки детских товаров.

Компания уже делает первые шаги в этом направлении. В декабре в продаже появились собственные детские научные наборы, созданные вместе с популярным среди детей видеоблогером Владом А4. В первой половине 2022 года товары продолжат выходить уже под брендом Junion.

Все игроки FinTech России — по ссылке

Ранее крмпания подтверждала выпуск продуктов и электроники под собственной маркой «Кстати, на Маркете».

Коммерческий директор сети «Дочки-Сыночки» Светлана Ботадеева сказала, что появление нового игрока и здоровая конкуренция на рынке дают толчок и мотивируют к дальнейшему самосовершенствованию и развитию компании.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: официальная страница «Яндекс.Маркет» на Facebook

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Удаление лайков, родительский контроль, лимит на листание ленты: Instagram анонсировал новые функции
  2. 2 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
  3. 3 На всероссийской олимпиаде школьникам предложат запрограммировать робота и создать игру
  4. 4 Только 20% родителей готовы доверить выбор образования или профессии ребенку
  5. 5 Детский ритейл: как бизнесу зайти на рынок товаров для самых маленьких
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

09 декабря 2021

12|21

10 декабря 2021

Fresh Code от Вконтакте

10 декабря 2021

FintechHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ