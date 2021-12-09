«Яндекс.Маркет» начал регистрацию бренда детских товаров Junion

Сервис «Яндекс.Маркет» планирует зарегистрировать новый торговый знак Junion. Соответствующая информация появилась в базе данных Роспатента.
Заявка компании появилась 3 декабря и пока находится в стадии формальной экспертизы. Торговый знак регистрируется в латинской транскрипции.
В перечне товаров косметика, гигиенические средства, транспортные средства, музыкальные инструменты, канцелярские товары, сумки и рюкзаки для переноски младенцев, одежда, игрушки, мебель и многое другое.
По мнению творческого директора «Бюро названий» Вадима Дунаева, новый бренд будет связан с детьми. Он даже предположил, что это быть может, детское такси, так как в списке есть автомобили, но сами услуги такси при этом отсуствуют.
В пресс-службе компании RB.ru подтвердили, что маркетплейс подтвердили информацию о регистрации товарного знака Junion для развития собственной торговой марки детских товаров.
Компания уже делает первые шаги в этом направлении. В декабре в продаже появились собственные детские научные наборы, созданные вместе с популярным среди детей видеоблогером Владом А4. В первой половине 2022 года товары продолжат выходить уже под брендом Junion.
Ранее крмпания подтверждала выпуск продуктов и электроники под собственной маркой «Кстати, на Маркете».
Коммерческий директор сети «Дочки-Сыночки» Светлана Ботадеева сказала, что появление нового игрока и здоровая конкуренция на рынке дают толчок и мотивируют к дальнейшему самосовершенствованию и развитию компании.
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Фото на обложке: официальная страница «Яндекс.Маркет» на Facebook
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