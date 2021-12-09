«Яндекс.Маркет» начал регистрацию бренда детских товаров Junion

Заявка компании появилась 3 декабря и пока находится в стадии формальной экспертизы. Торговый знак регистрируется в латинской транскрипции.

В перечне товаров косметика, гигиенические средства, транспортные средства, музыкальные инструменты, канцелярские товары, сумки и рюкзаки для переноски младенцев, одежда, игрушки, мебель и многое другое.

По мнению творческого директора «Бюро названий» Вадима Дунаева, новый бренд будет связан с детьми. Он даже предположил, что это быть может, детское такси, так как в списке есть автомобили, но сами услуги такси при этом отсуствуют.

В пресс-службе компании RB.ru подтвердили, что маркетплейс подтвердили информацию о регистрации товарного знака Junion для развития собственной торговой марки детских товаров.

Компания уже делает первые шаги в этом направлении. В декабре в продаже появились собственные детские научные наборы, созданные вместе с популярным среди детей видеоблогером Владом А4. В первой половине 2022 года товары продолжат выходить уже под брендом Junion.

Ранее крмпания подтверждала выпуск продуктов и электроники под собственной маркой «Кстати, на Маркете».

Коммерческий директор сети «Дочки-Сыночки» Светлана Ботадеева сказала, что появление нового игрока и здоровая конкуренция на рынке дают толчок и мотивируют к дальнейшему самосовершенствованию и развитию компании.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: официальная страница «Яндекс.Маркет» на Facebook