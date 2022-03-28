«Яндекс.Маркет» выпустил аксессуары для смартфонов под собственным брендом Commo

О планах «Яндекса» выпускать под собственной СТМ электронику стало известно в сентябре, однако конкретные детали в компании не раскрывали.

«Яндекс.Маркет» приступил к выпуску аксессуаров для смартфонов под собственной торговой маркой (СТМ) Commo. Копия заявки на регистрацию бренда в Роспатенте есть в распоряжении RB.RU. В «Яндекс.Маркете» подтвердили запуск новой СТМ, товары под этим брендом уже доступны на маркетплейсе.

Компания подала заявку 25 февраля, сейчас она находится на стадии формальной экспертизы. Торговый знак регистрируется в латинской транскрипции.

На «Яндекс.Маркете» уже можно приобрести зарядки и кабели для них, чехлы для телефонов, батарейки и другие товары. В компании RB.RU рассказали, что получить товары Commo можно будет в любом регионе России.

Аксессуары сервиса будут в фирменных коробках из полностью перерабатываемых материалов.

«"Яндекс" выбирает для аксессуаров проверенные технологии, разрабатывает собственный дизайн, непрерывно тестирует образцы, сборка происходит на заводе в Китае», — сообщили в компании.

Адаптеры Commo Compact Charger оснащены технологией быстрой зарядки — Power Delivery 3.0. В сервисе заявили, что с помощью нее можно будет зарядить телефон на 50% за полчаса, технология также защищает его от перегревов и скачков напряжения в сети. Power Delivery 3.0 поддерживают большинство устройств на iOS и Android, поэтому зарядка Commo подойдет для телефонов, планшетов, наушников и других гаджетов, добавили там.

«Яндекс.Маркет» ранее зарегистрировал еще два собственных торговых бренда — под маркой «Кстати, на Маркете» сервис продает орехи, зефир, готовые мюсли и другие продукты, а под Junion — одежду, игрушки, сумки и мебель для детей.

В 2021 году россияне стали чаще отдавать предпочтение при покупках собственных торговым маркам ритейлеров, а не продукции известных брендов. За год доля таких покупателей выросла до 37%. Рост популярности СТМ у покупателей эксперты объяснили увеличением предложения таких товаров. В связи с этим запуск крупными игроками жестких дискаунтеров, ассортимент которых во многом формируется за счет СТМ, выглядит оправданным, отметили они.

«Развитие рынка СТМ сейчас очень сильно зависит от грамотного ценообразования и поддержания качества на высоком уровне», — полагает руководитель направления СТМ Ozon fresh Майя Лихарева.

Ozon fresh — это бывший сервис доставки Ozon Express. В середине марта сервис провел ребрендинг, чтобы больше ассоциироваться с доставкой продуктов и еды. Компания также решила продавать продукты под собственной маркой fresh. В ассортименте уже более 170 наименований.

По словам Майи Лихаревой, нынешняя ситуация подтолкнула компанию к пересмотру планов по развитию СТМ — в этом году Ozon запустит в два раза больше SKU (независимая единица ассортиментного ряда, относящаяся к определенной группе или марке — ред.) под брендом Ozon fresh, чем планировал, всего — несколько сотен товарных наименований.

Руководитель федеральной сети «Улыбка радуги» Алексей Баулин заявил, что в компании последние три года наблюдают рост популярности СТМ в среднем на 9%. Покупатели все чаще стали предпочитать такие товары из-за сочетания доступной цены и хорошего качества. Баулин также спрогнозировал рост товаров СТМ в ближайшее время. Сама сеть планирует расширить разнообразие товаров под «уникальными брендами».

Фото: «Яндекс.Маркет»