Cервис по выгулу и передержке питомцев VOX привлек 9,6 млн рублей инвестиций

Cервис по выгулу и передержке собак и других домашних животных VOX в рамках первого раунда инвестиций привлек 9,6 млн рублей в обмен на 10%-ную долю в компании.
Проект получил средства через краудинвестинговую платформу brainbox.VC, которая также выступила лид-инвестором сделки, вложив 10% от общего объема раунда, сообщил RB.RU представитель brainbox.VC. Остальные средства предоставили 467 частных инвесторов.
Полученные средства VOX использует для создания мобильного приложения, географического масштабирования и маркетинга. Ранее стартап развивался за счет собственных средств основателя и доходов проекта.
По договоренности с платформой brainbox.VC проект будет ежемесячно информировать своих инвесторов о том, как стартап осваивает полученные средства.
VOX — сервис по выгулу и передержке собак и других домашних животных, работает с 2020 года. Основатель и СЕО проекта — Мария Малвинская. Юрлицо сервиса — АО «ПэтТех Солюшенс» — основано в октябре 2023 года.
Основатель и СЕО проекта Мария Малвинская. Фото: brainbox.VC
Сервис позволяет пользователю вызвать выгульщика в два клика. Через него можно заказать и оплатить услугу без разговоров с менеджерами, а также он собирает и запоминает информацию о заказах и клиентах. Аналогичным проектом на мировом рынке представители проекта называют американский wagwalking.
Фото на обложке: Unsplash
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