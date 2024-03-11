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Cервис по выгулу и передержке питомцев VOX привлек 9,6 млн рублей инвестиций

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Cервис по выгулу и передержке собак и других домашних животных VOX в рамках первого раунда инвестиций привлек 9,6 млн рублей в обмен на 10%-ную долю в компании.

Cервис по выгулу и передержке питомцев VOX привлек 9,6 млн рублей инвестиций

Проект получил средства через краудинвестинговую платформу brainbox.VC, которая также выступила лид-инвестором сделки, вложив 10% от общего объема раунда, сообщил RB.RU представитель brainbox.VC. Остальные средства предоставили 467 частных инвесторов.

Полученные средства VOX использует для создания мобильного приложения, географического масштабирования и маркетинга. Ранее стартап развивался за счет собственных средств основателя и доходов проекта. 

По договоренности с платформой brainbox.VC проект будет ежемесячно информировать своих инвесторов о том, как стартап осваивает полученные средства.

VOX — сервис по выгулу и передержке собак и других домашних животных, работает с 2020 года. Основатель и СЕО проекта — Мария Малвинская. Юрлицо сервиса — АО «ПэтТех Солюшенс» — основано в октябре 2023 года.

 Основатель и СЕО проекта Мария Малвинская

Основатель и СЕО проекта Мария Малвинская. Фото: brainbox.VC

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Сервис позволяет пользователю вызвать выгульщика в два клика. Через него можно заказать и оплатить услугу без разговоров с менеджерами, а также он собирает и запоминает информацию о заказах и клиентах. Аналогичным проектом на мировом рынке представители проекта называют американский wagwalking.

Фото на обложке: Unsplash

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