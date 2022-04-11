Идеи для бизнеса, которые пока не реализованы в России

Найти идею для бизнеса непросто. Но она не обзательно должна быть уникальной. Хороший выход — изучить зарубежный рынок и сделать свой аналог популярного сервиса. В материале — бизнес-идеи, которые пока не были реализованы в России.

Набор документов для смены фамилии

США

Смена фамилии — задача не из легких: требуется подготовить много документов, заменить водительские права и уведомить банк. Сервис NewlyNamed решает проблему: клиенту достаточно сообщить новые данные, и через некоторое время он получит коробку со всеми необходимыми бланками и заявлениями, а также пошаговой инструкцией, которая поможет ничего не пропустить.

Фото в тексте: NewlyNamed

Сеть спортивных залов в контейнерах

Сингапур

Компания The Gym Pod установила десятки мобильных спортивных залов по всей стране, включая торговые центры, корпоративные здания и культурные маршруты. Они открыты 24/7 и в них есть все, что нужно для продуктивной тренировки.

Призрачная кофейня

США

Gofee — проект, который родился из любви к кофе и ненависти к очередям. У Gofee нет собственных кафе: все продажи ведутся через сайт или приложение, заказ готовится в одной из партнерских кофеен Нью-Йорка, а заказ доставят на дом, в офис или на мероприятие.

Технологичный паркинг для велосипедов

США

Модульные паркинги Oonee установлены в нескольких американских городах. Внутри работает видеонаблюдение, а попасть в паркинг может только хозяин велосипеда с помощью специального приложения. Паркинги легко вписываются в городской ландшафт.

Фото в тексте: DOT

Airbnb для парковочных мест

Греция

Парковка остается проблемой во многих крупных городах по всему миру. Поэтому любая идея, направленная на ее решение, наверняка найдет свою аудиторию.

Parkgene занимается именно этим. Сначала проект начинался как сервис бронирования парковки (таких приложений в мире существует довольно много), но позже стал работать по модели peer-to-peer, позволяя людям самостоятельно сдавать свои парковочные места друг другу.

Мобильный аквапарк

США

Tarzan Boat — это плавучая платформа с водными горками, которая отлично дополняет досуг в отеле, кемпинге или загородном доме. Ее создатели рассказывают, что аренда мобильного аквапарка приносит до $5 тысяч в день.

Сеть вендингов для веганов

Швеция

В автоматах Veat можно найти салаты, роллы, соки и вкусные закуски. Все блюда приготовлены командой кулинаров и шеф-поваров из свежих ингредиентов растительного происхождения.

Фото в тексте: VEAT

Транспортная служба для пожилых людей

Австралия

Busbot — аналог общественного транспорта, который действует по принципу Uber, но сконцентрирован на аудитории «третьего возраста». Пользователи оставляют заявку через приложение, а затем Busbot собирает их на остановках и выбирает самый оптимальный маршрут к конечному пункту назначения.

Фото в тексте: Busbot

Барбершоп для гиков

Дания

Аркады, пинбол, Nintendo и мягкие игрушки — не самая очевидная ассоциация с барбершопом. Однако именно такая парикмахерская работает в Копенгагене. В Ruben og Bobby можно не только подстричься и побриться, но и посмотреть фигурки, комиксы, конструкторы и прочие коллекционные предметы.

Фото в тексте: Ruben og Bobby

Экологичная подписка на батарейки

США

Better Battery — сервис подписки, который предлагает регулярную доставку батареек в соответствии с привычками пользователя. Использованные батарейки возвращаются обратно на фабрику для переработки.

Торговый центр подержанных продуктов

Швеция

ReTuna — это место где встречаются переработка, апсайклинг и ремонт, первый в мире торговый центр, где продаются только подержанные или отремонтированные товары. Здесь представлен внушительный ассортимент одежды, электроники и мебели для дома. Этот пример экологичного потребления вдохновил множество дружественных проектов по всему миру.

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Фото на обложке: sebra / Shutterstock