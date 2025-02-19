Платформа цифровизации малых фитнес-студий SportPriority привлекла 15 млн рублей от ФРИИ

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестировал 15 млн рублей в платформу цифровизации и IT-поддержки спортивных клубов и тренеров SportPriority (российское юрлицо «Единый спортивный абонемент»). Об этом RB.RU сообщили в фонде.

Транш в 15 млн рублей в ходе инвестиционного раунда был перечислен в феврале. Доля ФРИИ в уставном капитале компании выросла с 7% до 18%.

«Транш размером 15 млн рублей по оценке post-money (стоимость компании с учетом вложенных в нее денег инвестора) в 120 млн рублей. В результате доля ФРИИ достигла 18%», — сообщили RB.RU в фонде.

SportPriority — платформа цифровизации и IT-поддержки спортивных клубов и тренеров с функцией приема платежей. В сентябре 2024 ФРИИ вложил в стартап 5 млн руб. в обмен на 7%-ную долю в капитале.

«Мы высоко оценили динамику компании в "Акселераторе ФРИИ" (рост выручки в 2 раза и платящих клиентов в 1,5 раза), который команда прошла в сентябре-декабре 2024 года, поэтому предложили следующий раунд финансирования. В случае достижения KPI команда может рассчитывать на получение второго транша, его размер пока не определен», — пояснили во ФРИИ.

По словам представителя ФРИИ, на рынке есть «необслуженный» сегмент микро-, малых и средних фитнес-студий, которые нуждаются не только в автоматизации расписания, но и приеме платежей. SportPriority получает с фитнес-клубов, использующих его решения, оплату по подписке, дополнительный доход в виде комиссий за оплату абонементов и сертификатов и некоторые другие платежи.

Средства будут направлены на рост MRR (увеличение регулярного месячного дохода), привлечение новых пользователей и доработку функционала платформы для работы над удержанием.

ООО «Единый спортивный абонемент» (ЕСА) создано в феврале 2017 года. По состоянию на 15 октября компания принадлежала Алексею Янзину и Игорю Самочернову (по 46,5%), еще 7% были у ФРИИ. Чистый убыток стартапа в 2023 году составил 645 тыс. рублей, выручка выросла в два раза, до 3,7 млн рублей.

Фото на обложке: GRAHAM MANSFIELD / Unspalsh