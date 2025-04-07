Экс-участник списка Forbes Александр Лебедев получил 10% в фитнес-сервисе FitStars

Одновременно из капитала компании вышла Вера Васильева, владевшая аналогичной долей.

О том, что Александр Лебедев инвестировал в FitStars в октябре 2021 года, указывал профильный Telegram-канал «Русский венчур». Но в российском юрлице доля Лебедева не была зафиксирована. Зато около 4% получила его уже бывшая гражданская супруга Елена Перминова. Одновременно FitStars привлек инвестиции (сумма не раскрывалась) от Всеволода Баева, экс-президента АК «Алроса» Андрея Жаркова, бизнес-ангела Евгения Ларионова, частных инвесторов Алексея Ржевцева и Алексея Чеботарева, писал «Русский венчур». Часть инвесторов являлись партнерами инвестиционного фонда Dome Foundation.

По состоянию на 4 апреля участниками «Парсека» остаются Илья Капустин (70,09%), Евгений Ларионов (10,45%), Елена Перминова (4%), Михаил Прыгунов (3%), Олег Ларионов (1,42%), Алексей Чеботарев (1%).

Связаться с Александром Лебедевым Русбейс не удалось.

Партнер венчурного фонда ФРИИ Дмитрий Калаев пояснил Русбейс, что Лебедев мог предоставить компании конвертируемый заем, который превратился в долю в ООО.

«Но, конечно, это гадание по фотографии, так как настоящую структуру сделки и ее экономический смысл мы не знаем. Был ли это cash in или cash out», — пояснил эксперт.

Калаев высоко оценил перспективы бизнеса, в который инвестировал Лебедев.

Чистая прибыль ООО «Парсек» в 2024 году выросла в 3 раза, до 199 млн рублей, выручка подскочила в 2 раза, до 1,1 млрд рублей. Себестоимость продаж выросла в 4,8 раз, до 105 млн рублей. В 2024 году компания выплатила дивиденды на 65 млн рублей (в 2023 году — на 19 млн рублей).

«Сама компания выглядит очень хорошо: произошел рост по выручке 2023 года к 2022 году с 213 млн до 535 млн рублей, и в 2024 году рост достиг 1,1 млрд рублей. Рост в 2,5 раза и в 2 раза два года подряд. И это сопровождается ростом чистой прибыли с 11 млн в 2023 году до 198 млн рублей в 2024 году. Более того, судя по аналитике от SmartRanking, компания растет лучше конкурентов по выручке», — пояснил эксперт.

Калаев назвал еще один серьезный плюс FitStars.

«Платформа не является продолжением личного бренда какого-то спортивного блогера, то есть это не "шоу одного артиста", зависящее от личных обстоятельств», — заключил представитель ФРИИ.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что у рынка онлайн-тренировок хороший потенциал.

«Учитывая, что стоимость онлайн-тренировок в 2024 году в России не превышала 500 рублей в час, что в 4-6 раз дешевле средней стоимости часа занятий в фитнесе с тренером, потенциал роста у рынка есть, и очень заметный», — рассказала эксперт.

FitStars — российский фитнес-стартап, платформа с программами тренировок для занятий дома без дополнительного оборудования. Сервис работает по модели подписки.

Бенефициар проекта Илья Капустин заявлял Forbes, что планирует в 2024 году выручить еще 1,2 млрд рублей на подписках и спортивных товарах.

Капустин вместе с партнером, мастером спорта по бодибилдингу Михаилом Прыгуновым получили проект от автора YouTube-канала YouGifted Бориса Мирончика, писал Forbes. На сайте FitStars Капустин называет себя основателем.

В середине 2000-х годов Лебедев занимал 20-е строчки в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes — на пике его состояние оценивалось в $3,7 млрд. Затем оно стало сокращаться, и к 2015 году, когда Лебедева в последний — на данный момент — раз включили в список, он попал на 188-е место с активами на $400 млн. В мартовском интервью Forbes Лебедев оценил свое состояние в десятки миллионов долларов.

По данным «Контур Фокуса», в настоящее время Лебедев владеет 100% в ЗАО «Национальная резервная корпорация», ООО «Лебедев Инвест», ООО «Нис Консалтинг», ООО «Промконсалт». В марте он получил доли Веры Васильевой и Константина Вакуленко в ООО «ТСМ».

Фото на обложке: Ulf Mauder / picture alliance / Getty Images