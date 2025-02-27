Из стартапа FitStars, в который инвестировала модель Елена Перминова, вышел бизнес-ангел

Бизнес-ангел Всеволод Баев вышел из состава совладельцев сервиса домашних фитнес-тренировок FitStars (юрлицо ООО «Парсек»). Инвестор передал долю в 2,12% основателю сервиса. За четыре года доля могла подорожать в 1,7 раза, считают эксперты.

Сделка была закрыта 24 февраля 2025 года. Баеву принадлежали 2,12% в юрлице сервиса. Впервые он вошел в капитал компании в ноябре 2021 года в рамках инвестиционного раунда, получив 0,91%. Инвестор увеличил свою долю в октябре 2022 года до 1,91% и в июле 2024 года довел ее до 2,12%.

Доля основного бенефициара Ильи Капустина после «экзита» Баева выросла с 63,97% до 66,09%. Капустин отказался комментировать RB.RU изменения в структуре собственников. Баев не ответил на запрос RB.RU на момент публикации.

С использованием мультипликаторов публичной американской Peloton стартап можно оценить в 860 млн рублей, пояснил RB.RU аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын «Дисконт можно не вводить, поскольку российская компания, в отличие от американского аналога, прибыльна», — добавил эксперт. В 2021 году стартап оценивали в 500 млн рублей.

В октябре 2021 году FitStars привлек инвестиции (сумма не раскрывалась) от Всеволода Баева, экс-президента АК «Алроса» Андрея Жаркова, бизнес-ангела Евгения Ларионова, бывшего владельца «Национального Резервного Банка» Александра Лебедева, модели Елены Перминовой (была женой Лебедева), частных инвесторов Алексея Ржевцева и Алексея Чеботарева. Об этом писал профильный Telegram-канал «Русский венчур». Часть инвесторов являлись партнерами инвестиционного фонда Dome Foundation.

По итогам 2021 года выручка стартапа составляла около 96 млн рублей, а по итогам 2023 года была уже в пять раз больше — 530 млн рублей. Илья Капустин заявлял Forbes, что планирует в 2024 году выручить еще 1,2 млрд рублей на подписках и спортивных товарах.

В июне 2024 года из проекта вышел инвестировавший вместе с Баевым частный инвестор Ржевцев, а в октябре 2022 года — экс-президент АК «Алроса» Жарков.

Участниками ООО «Парсек» на 24 февраля остаются Вера Васильева (у нее 14,04%) и Евгений Ларионов с 9,45%. У модели Елены Перминовой, как и прежде, 4%, а у сооснователя, мастера спорта по бодибилдингу Михаила Прыгунова — 3%. Также у Алексея Чеботарева 2% и Олега Ларионова — 1,42%.

Капустин вместе с партнером, мастером спорта по бодибилдингу Михаилом Прыгуновым получили проект от автора YouTube-канала YouGifted Бориса Мирончика, писал Forbes. На сайте FitStars Капустин называет себя основателем.

FitStars — российский фитнес-стартап, платформа с программами тренировок для занятий дома без дополнительного оборудования. Сервис работает по модели подписки.

Фитнес-сегмент в настоящее время не кажется растущим, а вот онлайн-сервисы растут и являются достаточно прибыльными, пояснил RB.RU директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев.

По словам Калаева, бизнес-ангелы могут выходить из стартапов по нескольким причинам:

хотят зафиксировать доходность;

не верят в дальнейший бурный рост;

не видят, как дальше продать свою долю, и решают выйти в кэш сейчас;

поменялась личная ситуация (нужны деньги, продаю все активы в индустрии или стране).

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что у рынка онлайн-тренировок хороший потенциал, а у платформ — возможность выхода на IPO.

«Учитывая, что стоимость онлайн-тренировок в 2024 году в России не превышала 500 рублей в час, что в 4-6 раз дешевле средней стоимости часа занятий в фитнесе с тренером, потенциал роста у рынка есть, и очень заметный», — рассказала эксперт.

По словам Мильчаковой, в ближайшие 3-5 лет темпы роста данного рынка прогнозируются не менее, чем на 30% в год. Минусом онлайн-занятий является то, что для них требуется устанавливать соответствующее оборудование дома.

«Не всем подходит по цене и по возможности разместить у себя дома тренажер, особенно если вы проживаете в однокомнатной малогабаритной квартире. Кроме того, из-за санкций многие крупные поставщики спортивных тренажеров ограничили поставки в Россию, оборудование нередко поставляется по параллельному импорту, что увеличивает его стоимость, и это сдерживает рост услуг онлайн-фитнеса», — рассказала эксперт.

Несмотря на указанные проблемы, Мильчакова делает вывод, что рынок онлайн-фитнеса имеет определенно очень большой потенциал роста, и, соответственно, у онлайн-платформ есть хороший потенциал для роста стоимости, интереса к ним крупных инвесторов и даже выхода в будущем на IPO.

Фото на обложке: Branislav Nenin / Shutterstock / FOTODOM