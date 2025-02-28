Бизнес-ангел Баев объяснил «личными соображениями» продажу доли в стартапе FitStars Ильи Капустина

Бизнес-ангел Всеволод Баев объяснил RB.RU, почему продал 2,12% в стартапе FitStars (юрлицо ООО «Парсек»). Инвестор впервые вложился в сервис, когда его выручка составляла 96 млн рублей (2021 год), в 2023 году показатель достиг 534 млн рублей.

«Вышел по личным соображениям. В целом изменил стратегию по своему портфелю, в рамках реструктуризации сделал несколько сделок, в основном в венчурной его части», — рассказал бизнес-ангел.

Баев не стал разглашать условия сделки.

«В целом доволен сделкой. Компания отличная, думаю в этом году вырастут еще х2, в 2024 году также выросли кратно, при этом компания платит дивиденды», — рассказал Баев.

Впервые Баев вошел в капитал компании в ноябре 2021 года в рамках инвестиционного раунда, получив 0,91%. Инвестор увеличил свою долю в октябре 2022 года до 1,91% и в июле 2024 года довел ее до 2,12%.

Доля основного бенефициара Ильи Капустина после «экзита» Баева выросла с 63,97% до 66,09%. Капустин отказался комментировать RB.RU изменения в структуре собственников.

Участниками ООО «Парсек» на 24 февраля остаются Вера Васильева (у нее 14,04%) и Евгений Ларионов с 9,45%. У модели Елены Перминовой 4%, а у сооснователя, мастера спорта по бодибилдингу Михаила Прыгунова — 3%. Также у Алексея Чеботарева 2% и Олега Ларионова — 1,42%.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что у рынка онлайн-тренировок хороший потенциал.

«Учитывая, что стоимость онлайн-тренировок в 2024 году в России не превышала 500 рублей в час, что в 4-6 раз дешевле средней стоимости часа занятий в фитнесе с тренером, потенциал роста у рынка есть, и очень заметный», — рассказала эксперт.

Фото на обложке: VK Fitstars