Перспективные ниши для стартапов в 2025 году

В России с каждым годом растет интерес к технологическому предпринимательству. Например, только в Москве за последние три года запустилось около 1,5 тысяч стартапов. Директор по инновациям и инвестициям МТС и основатель MTS StartUp Hub Дмитрий Курин рассказал, решения в каких нишах вероятнее всего будут наиболее востребованы в новом году.

Решения на базе искусственного интеллекта

Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы набирает обороты. Согласно глобальному опросу McKinsey, проведенному в 2024 году, 72% компаний используют в работе ИИ — и это максимум за последние шесть лет, в течение которых число таких организаций колебалось на уровне 50%.

Топ-три областей применения ИИ сейчас:

маркетинг и продажи — контент-маркетинг, персонализированный маркетинг, определение потенциальных клиентов;

разработка продукта — создание дизайн-концепции, сбор информации в научной литературе и исследованиях, ранее тестирование;

ИТ — чат-боты для поддержки клиентов, управление данными, ИИ-копайлоты, голосовые и текстовые ассистенты.

Повышенный интерес бизнеса к ИИ — не просто тренд: большинство компаний намерены увеличить инвестиции в технологии в течение следующих трех лет, так как видят, что вложения оборачиваются реальной выгодой: снижаются затраты, повышается продуктивность сотрудников (а в случае их нехватки ИИ компенсирует недостающие кадры) и качество продуктов.

Верят в то, что ИИ совершит следующую технологическую революцию, и инвесторы. По данным PitchBook, глобальное венчурное финансирование стартапов в области ИИ составило $131,5 млрд в 2024 году — на 52% больше, чем годом ранее. Звучит воодушевляюще, однако ухватить лакомый кусок этого пирога непросто: среди ИИ-стартапов достаточно высокая конкуренция. Но в то же время у нишевых решений и узкоспециализированных ИИ-продуктов шансы на успех велики.

Какие есть преграды. Главные преграды для ИИ-стартапов — нехватка квалифицированных специалистов и сложность внедрения технологий в консервативных отраслях: многие компании все еще скептически относятся к автоматизации ключевых бизнес-процессов и требуют доказанной эффективности решений. Поэтому успех в этой нише будет зависеть от способности стартапа не просто создавать технологичные продукты, но и эффективно адаптировать их под конкретные задачи бизнеса.

Кибербезопасность и защита данных

Кибербезопасность входит в тройку самых быстрорастущих технологических индустрий России. Основные причины роста связаны с увеличением числа высококритичных атак на бизнес и государственные структуры. Особенно подвержены им компании из промышленного и финансового секторов: по данным RED Security SOC, количество кибератак на российские банки за первые 10 месяцев 2024 года превысило показатели 2023-го вдвое, хакеры совершили более трех тысяч атак.

Дополнительным драйвером роста выступает импортозамещение. Так, с 1 января 2025 госорганам и компаниям с госучастием, которым принадлежат значимые объекты критической инфраструктуры, запрещено использовать иностранные ИБ-решения.

Кроме того, в конце ноября прошлого года вступили в силу законы, ужесточающие ответственность юридических лиц за утечки и незаконное использование персональных данных. Ожидается, что существенные штрафы послужат хорошим стимулом для компаний к повышению уровня ИБ-зрелости.

Таким образом, наибольший интерес у рынка сейчас вызывают:

ИИ-системы для анализа аномальной сетевой активности, способные выявлять угрозы в реальном времени;

Zero Trust-решения для защиты корпоративных сетей, исключающие доверие к любому пользователю или устройству без строгой проверки;

решения для управления доступом и защиты данных, особенно для малого и среднего бизнеса: облачные платформы могут стать доступным способом развития киберустойчивости для таких компаний.

В качестве примера можно привести стартап Luntry Дмитрия Евдокимова, который предлагает решение для защиты контейнерных приложений и среды Kubernetes. В прошлом году в компанию инвестировал венчурный фонд Solar Ventures. Также я бы выделил стартап Phishman, чьи решения входят в портфель сервисов кибербезопасности МТС RED. Phishman помогает развивать у сотрудников киберграмотность: платформа анализирует данные о поведении пользователей в сети компании, а затем имитирует фишинговые рассылки, и, если сотрудник «попадается на удочку», предлагает пройти обучающие курсы по ИБ.

Конкуренция в сфере кибербезопасности высокая. Однако появление новых угроз и необходимость адаптировать продукты к локальным требованиям создают возможности для инновационных решений и нишевых игроков.

Какие есть преграды. Ключевые барьеры для стартапов — долгий цикл продаж, сложность выхода на крупных корпоративных клиентов и необходимость сертификации. Крупные заказчики, особенно в госсекторе, требуют проверенных решений и высокой степени доверия к поставщикам. Поэтому успешный запуск стартапа в этой сфере возможен через пилотные проекты, партнерства и сертификацию по отечественным стандартам.

Цифровые валюты центральных банков

Россия входит в число стран, где активно развиваются проекты цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ). В настоящий момент идет второй этап тестирования операций с реальными цифровыми рублями, в ходе которого участникам стали доступны переводы между компаниями и оплата по динамическому QR-коду.

Широкое использование цифрового рубля должно начаться уже в середине 2025 года, к этому сроку системно значимые банки должны подготовить инфраструктуру: обеспечить клиентам возможность проводить операции с третьей формой нацвалюты.

Внедрение цифрового рубля — важное событие для финансового рынка. Инструмент дает значимые преимущества для простых пользователей, бизнеса и государства: снижение затрат на проведение операций, развитие расчетов в национальных валютах, создание инновационных и удобных продуктов, платежный суверенитет, новый механизм трансграничных расчетов.

В отчете ЦБ РФ, посвященному цифровизации платежей, подчеркивается, что при развитии цифрового рубля важно обеспечить его привлекательность для всех категорий потребителей. В качестве решения регулятор предлагает:

расширение сценариев использования цифрового рубля при оплате покупок, а также для государственных платежей и выплат;

расширение возможностей смарт-контрактов на платформе цифрового рубля;

проработку офлайн-использования цифровой валюты.

Это те ниши, где себя могут проявить стартапы.

Какие есть преграды. Главные барьеры — жесткое регулирование. Однако стартапы, которые смогут предложить технологичные и соответствующие законодательству решения, получат шанс занять прочные позиции в этой нише. Как, например, компания «Диасофт», которая первая в России выпустила промышленное решение для проведения расчетов с цифровым рублем. Или компании «Инфотекс» и «Бифит», которые разработали решение для защиты инфраструктуры цифрового рубля.

Есть ли смысл гнаться за трендами

Не учитывать тренды нельзя, но и запускать продукт ради хайпа — провальная стратегия. Чтобы преуспеть в какой-либо нише, стартапу нужно следовать «золотым» правилам:

решать реальную проблему пользователя, а не создавать продукт ради продукта;

быстро тестировать гипотезы — благо, инструменты ИИ позволяют делать это как никогда быстро и дешево;

понимать go-to-market стратегию и объективно оценивать возможность масштабирования;

с самого начала продумывать финансовую устойчивость, в текущей ситуации это особенно важно.