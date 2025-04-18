МТС начала продавать китайские автомобили в салоне связи

Партнером МТС по продаже авто стал дистрибьютор «МБ РУС» (ранее «Мерседес-Бенц РУС»). Основная цель эксперимента — повысить трафик в торговой точке, рассказал гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов. По его словам, после начала продаж автомобилей трафик в салоне вырос на четверть.

Если эксперимент окажется успешным, компания разместит автомобили и в других салонах, подходящих по размеру для этого, а новые будет открывать уже с учетом продажи автомобилей. Сейчас у МТС более 4200 салонов связи по всей России. Из них около 10 подходят для размещения авто, но их могут также размещать и напротив салонов связи, рассказали в компании.



«Мы видим, что китайская модель продажи автомобилей в шоурумах производителей электроники — рабочая», — сказал Губанов. По его словам, в перспективе модельный ряд может расшириться — это будет зависеть от того, вернутся ли на российский рынок потенциальные партнеры, такие как Xiaomi и Huawei. Губанов уточнил, что в будущем МТС может перейти к прямым продажам автомобилей, минуя дистрибьютора, в том числе в онлайн-формате.

С 2023 года машины начал продавать маркетплейс Ozon, в 2024 году они появились в продаже на Wildberries и «Мегамаркете». К концу октября 2024 года маркетплейсы продали машин на 16 млрд рублей, писал Русбейс со ссылкой на подсчеты сервиса «Анабар».

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