Материнская структура «Альфа-банка» получила долю в сервисе вывода средств для водителей такси «Мозен»

Материнская структура «Альфа-банка» — компания «АБ Холдинг» — вошла в капитал сервиса «Мозен», следует из изменений в ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание «Интерфакс».
«Мозен» — это сервис с моментальными выплатами водителям такси и таксопарков.
Как следует из данных ЕГРЮЛ, «АБ Холдингу» теперь принадлежит 32% ООО «Мозен». Еще 68% остались за гендиректорам проекта Олегом Семибратовым.
Сервис «Мозен» работает с 2019 года, его партнерами являются «Альфа-Банк», «Тинькофф», «Точка» и «Модульбанк».
Ранее в августе «АБ Холдинг» приобрел 25% в билетном операторе «Кассир.ру».
Фото на обложке: Unsplash
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