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Материнская структура «Альфа-банка» получила долю в сервисе вывода средств для водителей такси «Мозен»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Материнская структура «Альфа-банка» — компания «АБ Холдинг» — вошла в капитал сервиса «Мозен», следует из изменений в ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание «Интерфакс».

Материнская структура «Альфа-банка» получила долю в сервисе вывода средств для водителей такси «Мозен»

«Мозен» — это сервис с моментальными выплатами водителям такси и таксопарков.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, «АБ Холдингу» теперь принадлежит 32% ООО «Мозен». Еще 68% остались за гендиректорам проекта Олегом Семибратовым.

Сервис «Мозен» работает с 2019 года, его партнерами являются «Альфа-Банк», «Тинькофф», «Точка» и «Модульбанк».

Ранее в августе «АБ Холдинг» приобрел 25% в билетном операторе «Кассир.ру».

Фото на обложке: Unsplash

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