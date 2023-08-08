Материнская структура «Альфа-банка» получила 25% в билетном операторе «Кассир.ру»

Материнская структура «Альфа-банка» — «АБ Холдинг» — получила 25%-ую долю билетного оператора «Кассир.ру», пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Изменения внесены в реестр 7 августа.
Так, доля ключевого владельца компании Евгения Финкельштейна сократилась с 83,66% до 62,75%. Уменьшилась доля Надежды Соловьёвой — с 16,33 до 12,25%.
В июле «Альфа-банк» объявил о стратегическом партнерстве с «Касссир.ру». Это позволит организаторам культурно-развлекательных мероприятий получить доступ к финтех-сервисам банка. Клиенты же, в свою очередь, получают преимущества и повышенный кэшбэк при покупке билетов.
Ранее СМИ сообщали о планах «Альфа-банка» войти в капитал сервиса. Источники говорили, что сумма сделки может превысить 1 млрд рублей.
С 2018 по 2021 год долей в компании владела TCS Group, головная компания «Тинькофф». В 2021 году структура продала долю основному владельцу компании Евгению Финкельштейну. Прошлым летом «Кассир.ру» приобрел старейший агрегатор Parter.ru у немецкой CTS Eventim.
По итогам 2022 года выручка сервиса по РСБУ достигла 770,1 млн рублей, а чистая прибыль — 8,6 млн рублей. На конец года компания имела чистые отрицательные активы в 378 млн рублей.
Фото на обложке: Melinda Nagy /
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