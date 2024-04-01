Капитал почувствовал уверенность в инвестициях: венчурные итоги 1 квартала 2024 года

RB.RU публикует венчурные итоги первого квартала 2024 года. За три месяца рынку инвестиций удалось значительно вырасти по сравнению с показателями прошлого года. Количество сделок увеличилось более чем в два раза, а их общая сумма — в три.

Всего с января по март инвесторы заключили 28 сделок общей суммой $48,5 млн. Традиционно для последних лет, особая активность наблюдалась в сфере M&A. В первом квартале 2024 года было зафиксировано 26 сделок по покупке/продаже бизнеса. Рассмотрим главные события российского венчурного рынка по месяцам.

Содержание:

Курс доллара актуален на момент публикации материала 01.04.2024

Топ сделок по месяцам

Январь

2024 год начался довольно активно. За первый месяц было заключено десять венчурных сделок, из которых сумма была раскрыта у пяти.

Самой крупной сделкой месяца стало привлечение инвестиций производителем ветеринарных препаратов Vetstem. Фонд Moscow Seed Fund вложил в проект $270 тыс. (24 млн руб.).

Производитель направит средства на завершение клинических исследований, а также на тестирование и выпуск первых промышленных партий препаратов. По словам генерального директора Vetstem, в России наблюдается серьезный дефицит лекарственных средств для животных, и в планах компании решить эту проблему.

Также в январе стартап GTLogistics привлек $112 тыс. (10 млн руб.) частных венчурных инвестиций. Компания автоматизирует складскую и транспортную логистику при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

В 2024 году GTLogistics планирует выйти на зарубежные рынки, потратив полученные инвестиции на сохранение темпов роста.

9 января стало известно, что проект SalesAI успешно поднял новый раунд инвестиций, получив $88,5 тыс. ($8 млн руб.) от стартап-студии МФТИ.

Компания занимается разработкой нейросети для оценки качества звонков. SalesAI планирует направить полученные средства на развитие продукта и увеличение продаж.

Финтех-проект Cashoff Lab получил грант от инновационного центра «Сколково» в размере $76 тыс. (6,7 млн руб.). Компания разрабатывает технологию автоматической загрузки чеков на основе сопоставления данных из банков и ОФД.

Как сообщается, инвестиции будут направлены на доработку технологии автоматизации начисления кешбэка. В теории это позволит повысить коэффициент удержания клиентов банка.

Отметить стоит и инвестиции стендапера Евгения Чебаткова в стартап Fabula AI в рамках pre-seed-раунда. Комик вложил в генератор изображений $55 тыс (5 млн руб.).

По словам сооснователя компании, инвестиции направят на привлечение новых пользователей и запуск направления разработки ИИ-инструментов «под ключ».

Помимо этого, в январе было заключено несколько сделок с нераскрытой суммой. В частности, коммуникационное агентство Salo привлекло средства от ООО «Конверсия» (принадлежит компании «Нейроллаб» Константина Леоновича). Свою долю в проекте продал бизнес-ангел Антон Старский.

Также стало известно, что российский фонд Zerno Ventures увеличил долю владения в онлайн-супермаркете «Ешь Деревенское» с 1,15% до 2,09%. В пресс-службе компании сообщили, что это промежуточный несистемный раунд, а полученные средства планируется потратить на «развитие B2B-направления».

Разработчик облачной платформы Amvera получил инвестиции от компании «Онланта», которая входит в ГК «Ланит». По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Онланта» теперь владеет 30% проекта. Гендиректор Amvera заявляет, что компания будет наращивать свое присутствие на рынке B2B.

Ресейл-платформа The Cultt получила инвестиции от фонда Zerno Ventures. Сделка была заключена еще в декабре 2023 года, однако все соответствующие изменения в структуре владения были закреплены в ЕГРЮЛ только 12 января. По данным ресурса, на сегодняшний день фонд владеет 14,68% в ООО «Культ».

Дочерняя компания «Вымпелкома» ООО «Хайв» стала владельцем доли в размере 9,2% в медиа-агентства Eshopmedia. Основной фокус проекта — услуги в области ретейл-медиа (закупка и продажа рекламы на сайтах и в приложениях ритейлеров).

Февраль

В начале февраля сеть киберспортивных клубов True Gamers привлекла инвестиции в размере $45 млн (4,2 млрд. руб.), что стало самой крупной сделкой первого квартала 2024 года.

В проект вложился саудовский предприниматель Наваф Альбишри (Nawaf Albishri). В планах компании потратить средства на открытие в Саудовской Аравии более 150 киберспортивных арен в течение пяти лет. На данный момент True Gamers владеет 124 точками в ОАЭ и России.

Бренд товаров для дома SONNO получил $1,1 млн (100 млн руб.) от инвестиционного фонда 3Stream, который входит в состав «ТилТех Капитал».

SONNO специализируется на производстве постельного белья, аксессуаров и ароматов для дома. Инвестиции позволят проекту масштабировать бизнес и развить сеть офлайн-точек.

ИИ-стартап MAIA привлек инвестиции в размере $550 тыс. (50 млн руб.) от частных инвесторов и нескольких синдикатов. Проект позволяет создавать виртуальных сотрудников, способных заменять первую линию продаж, HR-консультантов, службу поддержки, ассистентов и юристов.

Полученные средства компания планирует направить на доработку и развитие языковой модели SaaS-платформы. Также в планах у MAIA развитие на рынке Великобритании и в странах Латинской Америки.

Сеть VR-кинотеатров 360MAX привлекла $125 тыс. (11,4 млн руб.) через краудфандинговую платформу brainbox.VC. В проект вложились 396 частных инвесторов.

360MAX потратит полученные средства на маркетинг и масштабирование франшизы. В планы стартапа также входит открытие собственного стримингового сервиса с VR-контентом.

Разработчик системы по управлению кафе и ресторанами Postilla получил инвестиции в размере $216 тыс. (20 млн руб.) от неназванных бизнес-ангелов.

Инструментами Postilla для создания систем лояльности и служб доставки пользуется более 100 ресторанов и кафе России. По данным Forbes, инвестиции планируется потратить на увеличение числа клиентов до 3000 заведений.

Холдинг Aditim вложил $275 тыс. (25 млн руб.) в стартап Synctum бывшего руководителя цифровых продуктов Invitro. Проект представляет собой маркетплейс образовательных курсов, который зарабатывает на комиссии от продаж.

Как сообщает Forbes, инвестиции пойдут на проверку гипотез в корпоративном сегменте, наем новых сотрудников и расширение функциональности платформы.

В феврале инвесторы заключили шесть сделок, суммы которых не были раскрыты:

Участниками ООО «Убиратор» стали «СТ Капитал», Дмитрий Левшин, Андрей Андрусов и Григорий Терентьев. В раунде также участвовал фонд АО «Зерно Венчурс».

Сервис доставки еды «Повар на связи» получил инвестиции от бизнес-ангела и основателя сети Dodo Brands Федора Овчинникова. В результате сделки бизнесмен вошел в капитал компании и теперь владеет 5%.

Инвестиционный фонд «ТилТех Капитал» вложился в бренд женской одежды Charmstore и мебельного ритейлера Divan.ru.

Сооснователь Yalla Market Леонид Довбенко инвестировал в сервис Teamcheck. Проект работает над созданием трекера задач, который мог бы стать аналогом популярного Trello.

«Вымпелком» (структура «Билайн») нарастил долю владения в разработчике бизнес-платформы Platformcraft. По данным ЕГРЮЛ, оператор теперь владеет 34,91% ООО «Платформкрафт».

Март

В марте фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложил $165 тыс. (15 млн руб.) в онлайн-сервис подбора одежды StyleBox. Осенью прошлого года компания уже получала инвестиции от ФРИИ, тогда речь шла о $54 тыс. (5 млн руб.).

Увеличение доли владения в ООО «Стайл Бокс» фонд объясняет «впечатляющей динамикой развития проекта». В феврале 2024 года месячная выручка StyleBox превысила 2,7 млн рублей, что на 35% выше показателя января.

Факторинговая компания Global Factoring Network привлекла средства в размере $217 тыс. (20 млн руб.) через инвестплатформу Lender Invest.

Global Factoring Network занимается разработкой онлайн-решений для бизнеса, включая финансирование оборотного капитала предприятий с использованием блокчейна. За 2023 год компании удалось вырасти на 58%, достигнув оценки в 2,3 трлн руб.

Также средства привлек онлайн-сервис дополнительного образования для детей Care my baby. В проект инвестировал Moscow Seed Fund, сумма сделки составила $98 тыс. (9 млн руб.).

Команда Care my baby потратит инвестиции на расширение штата, автоматизацию процессов и привлечение новых клиентов. Известно, что ранее компания также привлекала средства от бизнес-ангела Николая Шестакова.

Платформа по обучению 3D-художников в формате RPG-игры Retry закрыла раунд на $100 тыс. (9,1 млн руб.) через краудинвестинговую платформу brainbox.VC. Финансирование предоставили 388 частных инвесторов, в сумме получившие 10-процентную долю компании.

Стартап планирует потратить средства на доработку продукта. По словам CEO Retry, инвестиции позволят подготовить платформу для выхода в B2B-сегмент.

Сервис по выгулу питомцев VOX получил $106 тыс. (9,6 млн руб.) инвестиций от частных инвесторов — раунд также проходил на платформе brainbox.VC. Участие приняло 467 человек.

Полученные инвестиции VOX потратит на разработку мобильного приложения, географическое масштабирование и маркетинг. Отмечается, что до этого проект развивался в основном за счет собственных средств основателя и дохода от продажи услуг.

Что касается сделок с нераскрытой суммой, в марте основатель «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин вложил средства в сервис корпоративного обучения Kampus. Сумма сделки не разглашается, однако известно, что бизнесмен теперь владеет 23% компании ООО «Теории от практиков».

Слияния и поглощения

Рынок слияний и поглощений в 1 квартале 2024 года традиционно для последних лет был активным. Тем не менее количество сделок по продаже зарубежных активов российским компаниям значительно упало, и большая часть списка никак не связана с иностранными брендами.

В феврале госкорпорация ВЭБ.РФ вошла в состав акционеров инвестиционной платформы Sk Capital на паритетных началах с фондом «Сколково» (50/50).

HeadHunter увеличил долю владения в агрегаторе отзывов о работодателях Dream Job. Если ранее компания владела 46,6% ООО «Дрим Джоб», то теперь доля составляет 82,2%.

Частный инвестор Ирина Коломоец консолидировала 100% онлайн-школы иностранных языков LinguaLeo. Ранее она уже владела 75% компании.

Активы сооснователя Qiwi Сергея Солонина перешли к АО «Солид Менеджмент». Речь идет о стартапах Kampus, Restik и Zerocoder.

Владельцем доли в агрегаторе автобусных билетов Unitiki стало ООО «Олеот». Компания принадлежит бывшему вице-губернатору Чукотки Андрею Еськину.

Сооснователь маркетплейса услуг YouDo Денис Кутергин приобрел долю в автодилере «Трак-Прайс.Ру».

Консолидация на рынке общепита

Инвестиционная компания Marathon Group (крупнейший акционер сети «Магнит») стала владельцем блокирующего пакета в сервисе доставки здоровой еды Grow Food. Источники Forbes оценивают сделку в 4-4,5 млрд рублей.

Сеть кофеен Coffee Like выкупила бизнес своего конкурента Coffee Moose. В результате сделки компания сохранит свой бренд, но унифицирует меню и изменит систему поставок сырья.

Расширение операторов связи

Принадлежащий МТС сервис поминутной оплаты фитнеса Gogym поглотил аналогичный проект Gymmy. По подсчетам экспертов, сделка позволит Gogym увеличить базу пользователей более чем на 40%.

МТС закрыла сделку по продаже дочерней структуры ЗАО «МТС Армения» кипрской компании Fedilco Group Limited. Также в начале года оператор расширил до 80% свое присутствие в капитале сервиса аренды самокатов «Юрент».

Дочерняя структура «Вымпелкома» ООО «Хайв» приобрела 40% маркетинговой платформы Tamburin и 9,2% медиа-агентства Eshopmedia.

«Ростелеком» приобрел два оператора IP-телефонии: ООО «Манго Телеком» и ООО «М.Девелопер». Ранее этими активами владела кипрская компания Mango Cloud Systems Limited.

Сделки с зарубежными компаниями

«Черноголовка» закрыла сделку по приобретению бизнеса детского питания Kraft Heinz в России. Мощности компании рассчитаны на производство более 20 тыс. тонн продукции в год.

Российский издатель видеоигр «Аструм» стал владельцем бизнеса нидерландской компании Deus Craft, которая приостановила свои операции в стране в 2022 году.

Холдинг «Тинькофф» продал 100% криптовалютного сервиса Aximetria швейцарской консалтинговой компании Red Circle AG. На сайте проекта появилось сообщение о прекращении обслуживания клиентов.

Акционеры «Европейского медицинского центра» продали сеть медицинских клиник менеджменту. Одним из покупателей контрольного пакета выступил гендиректор компании Андрей Яновский.

Российская компания «Арт-Финанс» стала владельцем российских активов автопроизводителя Hyundai. Ранее холдинг также приобрел бизнес Volkswagen.

Рост активности на рынке IT-решений

«Про текнолоджиз» продала контрольную долю в проекте группе «Аскон». Компания занимается автоматизацией машиностроительных предприятий и заказными инженерными разработками.

VK приобрела 70% в разработчике цифрового маркетплейса ООО «Много приложений». Сумма сделки не была разглашена, однако эксперты оценивают сделку приблизительно в 20 млн руб.

ГК «Максима» приобрела 49% ИИ-разработчика iPavlov, который специализируется на производстве решений для бизнеса. Покупка стала частью стратегии группы по внедрению цифровых решений в промышленность и транспортную сферу.

Группа Softline объявила о приобретении разработчика платежных терминалов «Инверсум». К платформе подключено более 85 тыс. устройств.

Мнение экспертов

Если ранее инвесторы входили в стартап с целью в дальнейшем продать его подороже, то сегодня переориентировались с роста стоимости стартапа на стабильность денежных потоков и дивидендов. Поскольку выйти из инвестиций в среднесрочной перспективе с выгодой для себя стало сложнее, частные инвесторы сместили фокус внимания на зарубежные рынки.

Владимир Фомченко, партнёр консалтинговой компании НЭО

Тем временем рост активности на венчурном рынке в России смещается с бизнес-ангелов и небольших венчурных фондов в сторону крупных корпораций, которые останутся основным драйвером сделок в текущем и следующем году. Крупные корпорации, с одной стороны, заинтересованы в замещении зарубежных технологий, с другой — стремятся расширять и развивать собственные продуктовые портфели.

Несмотря на то, что венчурный рынок в целом сжимается (на нем становится меньше как инвесторов, так и перспективных стартапов), те стартапы, которые оказываются в поле зрения крупных игроков, в итоге оказываются в плюсе. Корпорации предоставляют им деньги, каналы продаж, клиентов, техническую поддержку и возможность продолжать творческую деятельность. Однако, прежде чем принять решение о том, стоит ли вкладываться в стартап, они проводят огромную работу по предварительному анализу. Процесс занимает существенно больше времени, чем при стандартном относительно быстром венчурном инвестировании, а по внутрикорпоративным процедурам больше напоминает подготовку к классической M&A-сделке.

Вячеслав Турпанов, управляющий фондом Friendly VC, основатель сообщества «Разведка»

В 2024 году мы наблюдаем повышенный интерес инвесторов к компаниям из реального сектора. Это означает, что капитал почувствовал уверенность в инвестициях в горизонте трех лет. Это важный эффект, он влияет на общую атмосферу в сфере финансов.

Любые инвестиции создают предпосылки к восстановлению и доверию инвесторов в целом. Про Pre-IPO ленивый не говорит. И сейчас мы увидим несколько таких сделок. ЦФА как инструмент пока не обрел популярности в силу отсутствия ликбеза и долгих поисков своего интереса у инвестиционных брокеров.

Стало намного проще выстраивать диалог с основателями стартапов, договариваясь на условиях получения дохода в виде дивидендов, продажи части пакета на новых раундах. Но это пока спорно и такие сделки скорее пока исключение, чем правило. Еще одна тенденция — это участие в сделках непрофессиональных участников в технологическом секторе. Вопрос оценки не является для них стоп-фактором или красным флагом.

Мы в фонде придерживаемся классических методов оценки, скоринга стаптапов, но постоянно в поиске компромиссов и баланса, учитывая текущие тенденции.