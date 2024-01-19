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Российский фонд Zerno Ventures увеличил долю владения в онлайн-супермаркете «Ешь Деревенское»

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский импакт-венчурный фонд Zerno Ventures увеличил долю владения в онлайн-супермаркете «Ешь Деревенское» с 1,15% до 2,09%. Об этом свидетельствуют изменения в ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU.

Российский фонд Zerno Ventures увеличил долю владения в онлайн-супермаркете «Ешь Деревенское»

Сервис «Ешь Деревенское» основал в 2015 году Илья Елпанов. После сделки его доля в компании снизилась с 27,92% до 26,98%. Еще 23,96% принадлежат ООО «Ед Холдинг», оставшиеся 49% распределены между 16 участниками, среди которых и Zerno Ventures.

Условия сделки стороны RB.RU не стали раскрывать. В пресс-службе «Ешь Деревенское» изданию сообщили, что это промежуточный раунд, не системный, который компания «сделала для развития b2b-направления».

«Целевая задача данного пре-раунда — развитие формата "Фермерский островок" в офлайн-супермаркетах наших партнеров ("Перекресток", "Лента"). Планируем дальнейшее масштабирование этого формата с другими партнерами — представителями сетевого продуктового ритейла», — отметили в компании.

«Ешь Деревенское» поставляет клиентам продукцию «под заказ» напрямую от фермеров. Сейчас компания сотрудничает с 265 производителями из Тверской, Ярославской, Липецкой и Московской областей, Краснодарского края и «нескольких теплых стран». В 2023 году компания доставила свыше 87 тыс. заказов.

По данным «Контур.Фокус», выручка в 2022 году снизилась на 25% год к году и составила 190 млн рублей, убыток — 16,6 млн рублей. 

Фото на обложке: «Ешь Деревенское» / Telegram

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