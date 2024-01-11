Производитель ветеринарных препаратов Vetstem привлек 24 млн рублей от Moscow Seed Fund

Производитель лекарственных препаратов для животных Vetstem привлек 24 млн рублей от Moscow Seed Fund. Средства направят на завершение исследований, апробацию продукта и выпуск первых промышленных партий лекарств.
Биотехнологическая компания Vetstem привлекла 24 млн рублей от Moscow Seed Fund. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе фонда.
Vetstem разрабатывает ветеринарные клеточные препараты для регенеративной терапии и фармацевтические средства для лечения домашних животных. Один из них – «Везотил» – является аналогом отсутствующих на российском рынке импортных средств с комбинацией золазепама и тилетамина.
«С февраля прошлого года Россия столкнулась с дефицитом ветеринарных препаратов, в связи с чем импортозамещение в этом направлении представляется нам крайне интересным и перспективным», – рассказал генеральный директор Vetstem Александр Решетнев.
Компания направит средства на завершение доклинических и клинических исследований, апробацию продукта на производственных площадках, а также на производство первых промышленных партий лекарственных препаратов.
«Через 5 лет у нас в планах расширение портфеля препаратов на базе собственных разработок, а также формирование собственной производственной площадки, в том числе для биопрепаратов», – отметила сооснователь Vetstem Екатерина Викторова.
Vetstem является резидентом «Сколково» и Московского инновационного кластера.
Ранее Moscow Seed Fund вложил 18 млн рублей в платформу для предотвращения ДТП Exodrive, 16 млн рублей – в проект по продаже шин ShinSale, 15 млн рублей – в производителя одежды для брендов U2Y.TECH.
Фото на обложке: New Africa /
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