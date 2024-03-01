Основатель «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин инвестировал в сервис по корпоративному обучению Kampus

Основатель «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин получил долю в сервисе по корпоративному обучению Kampus. С 27 февраля бизнесмен владеет 23% в ООО «Теории от практиков», следует из данных сервиса «Контур.Фокус». В конце прошлого года в этот проект инвестировал «Вымпелком» через специально созданную для венчурных инвестиций структуру ООО «Хайв».
LXP-платформа Kampus была запущена в 2021 году. Сервис специализируется на процессах адаптации, обучения и развития сотрудников как в небольших компаниях, так и в крупном бизнесе. К началу февраля этого года число пользователей достигло 200 тыс. Проект основала Надежда Макова.
Как сообщили RB.RU в пресс-службе Kampus, бизнесмен выкупил доли Алексея Ильина, Александра Лиманского и Ильи Долгопольского — им принадлежали в проекте по 7,6%. Сумму сделки в компании не уточнили.
«На примере моих компаний я убедился в пользе Kampus и верю, что ближайшее время фокус на обучение сотрудников будет у всех средних и крупных компаний. Именно поэтому принял решение войти в команду Kampus не только в качестве финансового инвестора, но и активного амбассадора корпоративного обучения», — объяснил свой интерес к проекту Антон Буздалин.
- Основным владельцем компании на сегодняшний день является сооснователь Qiwi Сергей Солонин. Ранее ему принадлежали 55,2% в структуре. Однако в январе 2024 года эта доля перешла АО «Солид Менеджмент». В Kampus тогда сообщили RB.RU, что Солонину по-прежнему принадлежит исключительное право на эту долю, изменилась лишь юридическая форма владения.
- Осенью прошлого года в Kampus вложился «Вымпелком», компания через свою структуру для венчурных инвестиций ООО «Хайв» владеет долей в 12%. Помимо Солонина, Буздалина и «Вымпелкома» 10% в ООО «Теории от практиков» сохраняет основательница Надежда Макова, однако из них 1,94% — в залоге у Moscow Seed Fund.
Как отмечает управляющий партнер JTLconsulting, бизнес-юрист Юлия Ченцова, Kampus — перспективный проект, который принесет доход в будущем. А при желании выйти из состава участников Буздалин сможет продать долю дороже, чем приобретал.
По словам эксперта, компания предлагает интересный для бизнеса функционал, работает на собственном ПО и учитывает потребности рынка.
Ранее, в 2021 году, Антон Буздалин вложил 2$ млн в электронную торговую площадку для бизнеса Bidzaar.
Фото на обложке: kan_chana /
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