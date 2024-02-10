Фонд 3Stream вложился в отечественный бренд SONNO

Инвестиционный фонд 3Stream намерен вложить 100 млн рублей в отечественный стартап SONNO. Первый денежный перевод, сумма которого не раскрывается, уже совершен, оставшиеся средства производитель товаров для дома получит после достижения плановых показателей выручки — от 200 до 500 млн рублей к концу 2024 года.

Частный инвестиционный фонд входит в «ТилТех Капитал» (ГК «ТилТех»), основанный в 2017 году при поддержке компаний «Агама» (основатель — Юрий Алашеев), «Вкусвилл» (основатель — Андрей Кривенко) и «ХимРар» (основатель — Андрей Иващенко), напоминает узнавший о сделке Forbes.

Бренд товаров для дома SONNO основан в 2019 году выпускниками Стокгольмской школы экономики Вадимом Смирновым и Константином Собольковым, специализируется на производстве постельного белья, подушек, одеял, пледов, аксессуаров и ароматов для спальных комнат.

Инвестиции позволят компании масштабировать бизнес, развить сеть офлайн-бутиков, расширить клиентскую аудиторию.

Фото на обложке: sonnohome.ru