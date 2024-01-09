Коммуникационное агентство Salo привлекло инвестиции от основателя маркетинговой компании «Нейроллаб»

Бизнес-ангел Антон Старский вышел из проекта Salo — это коммуникационное агентство, которое занимается инфлюенс-маркетингом, продвижением в «Дзене», креативными спецпроектами, SMM, контент-маркетингом и видеопродакшеном.

Старский продал свою долю в ООО «Сало» в размере 6% компании ООО «Конверсия». Последняя с 28 декабря владеет 50% в Salo, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Факт сделки RB.RU подтвердили Антон Старский и генеральный директор Salo Александр Кукса. Ее условия стороны не раскрыли.

Старский сообщил, что продал свою долю в агентстве в конце прошлого года и вышел из проекта. Он назвал сделку «успешной инвестицией». Кукса также не раскрыл финансовые условия, уточнив лишь, что сделка прошла на рыночных условиях.

«Роль нового акционера — усилить наши совместные позиции на рынке за счет новых возможностей. Агентство Salo будет фокусироваться на брендформанс-подходе: формировать спрос и увеличивать продажи через создание и продвижение контента. Мы активно планируем работать с блогерами, соцсетями и контентом, развивать бренд-медиа», — пояснил Кукса.

Он добавил, что с новым партнером агентство сможет проводить исследования рынка, активнее работать с данными и закупкой трафика, заниматься разработкой и расширить линейку продуктов.

Новый владелец Salo — ООО «Конверсия» — на 100% принадлежит основателю агентства нейромаркетинга «Нейроллаб» (ООО «Ом») Константину Леоновичу. В «Нейроллаб» на момент публикации не ответили на запрос RB.RU.

Старский вложился в Salo в январе 2022 года в раунде на общую сумму 30 млн рублей. Деньги планировалось направить на укрепление бизнес-модели и развитие новых направлений.

Коммуникационное агентство Salo основано в 2016 году. В настоящее время 50% принадлежит ООО «Конверсия», 22% — у Александра Куксы, 15% — у Юлии Давыдовой, 8% — у АО «Ультрамарин», 5% — у Ольги Головановой.

По данным системы «Контур.Фокус», выручка Salo в 2022 году снизилась на 59% год к году — до 178 млн рублей, чистый убыток составил 18,5 млн рублей.

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