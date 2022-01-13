Бизнес-ангел Антон Старский вложился в коммуникационное агентство Salo

Коммуникационное агентство Salo привлекло 30 млн рублей от бизнес-ангела Антона Старского и группы частных инвесторов на укрепление бизнес-модели и развитие новых направлений.

Сделка была закрыта летом 2021 года, сообщил RB.ru Старский. Инвестиции компания направила на укрепление существующей бизнес-модели и развитие новых направлений: UX-дизайна, онлайн-образования, видеопродакшена и стратегического маркетинга.

Участники сделки не раскрывают оценку компании и полученные доли, но, по данным ЕГРЮЛ, Старский получил долю 6% в ООО «Сало». Еще 5% с 2021 года принадлежит Ольге Головановой и 15% АО «Ультрамарин». По 37% у основателей агентства — Александра Кукса и Юлии Давыдовой.

Коммуникационное агентство Salo основано в 2016 году. Компания занимается инфлюенс-маркетингом, продвижением в «Яндекс.Дзен», креативными спецпроектами, SMM, контент-маркетингом и видеопродакшеном. Штат насчитыват 50 специалистов.

Среди клиентов Salo: «Сбер», «Яндекс», Mail.ru, Ozon, «Райффайзенбанк», ПИК, «Технониколь» и др. Выручка компании в 2020 году составила 147,7 млн рублей, увеличившись на 118% по сравнению с 2019 годом. Чистая прибыль составила 882 тыс. рублей.

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