Структура «Ростелекома» приобрела два оператора IP-телефонии. С седьмого марта «Телеком-1» владеет 100% в ООО «Манго Телеком» и 99,99% в ООО «М.Девелопер». До 20 февраля этими активами владела принадлежащая структурам Григорию Березкину кипрская Mango Cloud Systems Limited. Об этом пишет Forbes.

«Манго Телеком» и «М.Девелопер» специализируются на услугах IP-телефонии и разработках ПО для корпоративных коммуникаций. Аналитики оценивают сделку в 5–6 млрд рублей. Компания, которая получила активы, принадлежит «дочке» «Ростелекома» — АО «Вестелком».

В прошлом месяце 100% в обеих структурах перешли в залог «Телеком-1». По оценке Telegram-канала «Телекоммуналка», сумма сделки могла составить 5–6 млрд рублей при том, что «Манго Телеком» в среднем оценивалась в х3–4 EBITDA (1,6 млрд рублей в 2022 году).

В 2022 году Березкин, чьей структуре принадлежали оба актива, попал под санкции Евросоюза. В сентябре прошлого года власти ЕС решили снять с бизнесмена ограничения.

Это уже не первый случай, когда «Ростелеком» приобретает активы, принадлежащие структурам Березкина. В сентябре 2023 года компания реализовала опцион на выкуп 25% в разработчике мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» — в ООО «Открытая мобильная платформа», консолидировав таким образом структуру.

«Манго Телеком» была зарегистрирована в 2003 году, компания создает ПО и сервисы для бизнес-коммуникаций, предоставляет услуги IP-телефонии и виртуальных АТС под брендом Mango Office.

По итогам 2022 года ее выручка составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль — 897,9 млн рублей.

«М.Девелопер» существует с 2019 года и специализируется на разработке ПО для корпоративных коммуникаций. В 2022 году компания получила 580 млн рублей выручки и 44,4 млн рублей чистой прибыли.

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