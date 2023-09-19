Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Ростелеком» получил 100% в разработчике ОС «Аврора»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Ростелеком» получил 100% в разработчике мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» — в ООО «Открытая мобильная платформа». Компания реализовала опцион на выкуп 25% у структур совладельца РБК Григория Березкина.

«Ростелеком» получил 100% в разработчике ОС «Аврора»

По условиям соглашения, оператор должен был выкупить долю в период с марта 2021 года до марта 2028-го по выбору продавца не менее чем за 606 млн рублей. Участники рынка оценивают сделку в 1 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ».

Весной 2022 года Григорий Березкин был включен в санкционный список ЕС. Однако после подачи иска в Европейский суд юстиции в Люксембурге в сентябре 2023 года с бизнесмена сняли санкции.

Собеседник издания предположил, что Березкин продал свою долю, так как актив может рассматриваться как связанный с государством.

  • На совещании 9 августа в Роскомнадзоре с разработчиками мобильных операционных систем и производителями смартфонов доработку ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей. До 2027 года система должна появиться в потребительском сегменте.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ПАО «Ростелеком» инвестирует в новые цифровые продукты до 3 млрд рублей
  2. 2 Знания for sales: как увеличить продажи через внутреннее обучение
  3. 3 Старшеклассники попробуют свои силы в Национальной технологической олимпиаде
  4. 4 Разбираем бизнес: три главных элемента любой компании
  5. 5 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

21 сентября 2023

Game Dev «Синеус»

21 сентября 2023

BI-столица России

22 сентября 2023

IAHD DEI Web Accessibility Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ