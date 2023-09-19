«Ростелеком» получил 100% в разработчике ОС «Аврора»

«Ростелеком» получил 100% в разработчике мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» — в ООО «Открытая мобильная платформа». Компания реализовала опцион на выкуп 25% у структур совладельца РБК Григория Березкина.
По условиям соглашения, оператор должен был выкупить долю в период с марта 2021 года до марта 2028-го по выбору продавца не менее чем за 606 млн рублей. Участники рынка оценивают сделку в 1 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ».
Весной 2022 года Григорий Березкин был включен в санкционный список ЕС. Однако после подачи иска в Европейский суд юстиции в Люксембурге в сентябре 2023 года с бизнесмена сняли санкции.
Собеседник издания предположил, что Березкин продал свою долю, так как актив может рассматриваться как связанный с государством.
- На совещании 9 августа в Роскомнадзоре с разработчиками мобильных операционных систем и производителями смартфонов доработку ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей. До 2027 года система должна появиться в потребительском сегменте.
Фото на обложке: Unsplash
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